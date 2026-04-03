FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVIĐENA POTROŠNJA /

Cijene skaču, ali Hrvati od jedne stvari ne odustaju! Evo koliko ćemo toga pojesti za Uskrs

Procjenjuje se da će se ovih dana pojesti i do 450 tona janjećeg mesa, koje je za mnoge vrhunac uskrsnog ručka

3.4.2026.
19:28
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Veliki je petak, dan kada se tradicionalno jede riba pa su od jutra u ribarnicama gužve. Nakon posta i ribe, dolazi meso. Za uskrsni ručak tražile su se janjetina i šunka. Kupuju se i jaja, mladi luk i rotkvice. No, čini se da su jak vjetar i cijene kupce s tržnica otpuhali.  

Znamo koliko ćemo potrošiti ovog Uskrsa, što kažu procjene - koliko ćemo pojesti?

Slično kao i prethodnih godina, ali ćemo za to platiti više. Jasno je da su stolovi diljem zemlje ovih dana bogatiji nego inače, a prve brojke to itekako potvrđuju.

Tone mesa i milijuni jaja

Prema procjenama udruženja "Croatiastočar" tijekom ovih blagdana potroši se u prosjeku 20 do 25 milijuna komada jaja, odnosno oko šest jaja po osobi. Na blagdanskom stolu neizostavna je i šunka. Ukupno se u Hrvatskoj za Uskrs pojede između 1800 i dvije tisuće tona svinjskog mesa. To znači da će u prosjeku svaki stanovnik na blagdanskom stolu imati oko pola kilograma šunke, plećke ili vratine. 

A oni koji žele nešto posebnije, biraju janjetinu. Procjenjuje se da će se ovih dana pojesti i do 450 tona janjećeg mesa, koje je za mnoge vrhunac uskrsnog ručka. Ona je, prema procjenama Croatiastočara u odnosu na lanjski Uskrs skuplja 10 posto.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike