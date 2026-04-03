Cijene skaču, ali Hrvati od jedne stvari ne odustaju! Evo koliko ćemo toga pojesti za Uskrs

Veliki je petak, dan kada se tradicionalno jede riba pa su od jutra u ribarnicama gužve. Nakon posta i ribe, dolazi meso. Za uskrsni ručak tražile su se janjetina i šunka. Kupuju se i jaja, mladi luk i rotkvice. No, čini se da su jak vjetar i cijene kupce s tržnica otpuhali.

Znamo koliko ćemo potrošiti ovog Uskrsa, što kažu procjene - koliko ćemo pojesti?

Slično kao i prethodnih godina, ali ćemo za to platiti više. Jasno je da su stolovi diljem zemlje ovih dana bogatiji nego inače, a prve brojke to itekako potvrđuju.

Tone mesa i milijuni jaja

Prema procjenama udruženja "Croatiastočar" tijekom ovih blagdana potroši se u prosjeku 20 do 25 milijuna komada jaja, odnosno oko šest jaja po osobi. Na blagdanskom stolu neizostavna je i šunka. Ukupno se u Hrvatskoj za Uskrs pojede između 1800 i dvije tisuće tona svinjskog mesa. To znači da će u prosjeku svaki stanovnik na blagdanskom stolu imati oko pola kilograma šunke, plećke ili vratine.

A oni koji žele nešto posebnije, biraju janjetinu. Procjenjuje se da će se ovih dana pojesti i do 450 tona janjećeg mesa, koje je za mnoge vrhunac uskrsnog ručka. Ona je, prema procjenama Croatiastočara u odnosu na lanjski Uskrs skuplja 10 posto.