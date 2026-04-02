Delicija koju Hrvati obožavaju košta i do 60 € po kilogramu! 'Mora biti na stolu, kako god!'

Od 8 do 60 eura. Toliko stoji kilogram janjetine u rasponu od štale do restorana. Kako je mnogima pečena janjetina omiljeno jelo na uskrsnoj trpezi, ovisno o dubini džepa, ovisit će i to gdje će se nabavljati, pa donosimo paletu preduskrsnih cijena.

Složiti meni za uskrsni ručak je lako jer se sve vrti oko glavnog jela čija je najpoznatija priprema - vrtnjom na ražnju. Omiljenu janjetinu mnogi ipak biraju peći u vlastitoj režiji.

"Moja tradicija je takva da se uvik u kući peklo i toga se držim. Najveći je gušt kad je obitelj na okupu i da pečeš i da se osjeti taj miris", kaže Zadranin Dražen Žura koji najradije bira meso bukovačkog porijekla, a njegova sugrađanja Rosanda Mladenovski dodaje: "Mora bit janjetina, kako god, obrni-okreni, janjetina je tu. Nas je dvoje i neće na s puno doći. Sama je pečem. Imam jedan štos kako to uvalim u pećnicu i nakon dvi ure je super".

Planiranje unaprijed

Svježe meso većina bira kupovati u petak ili subotu, ali mnogima omiljeni prilog kupuje se i ranije.

"Borami, špeka, kapulice i friganih jaja, to ti je super. Ne triba janjetina. I koliko će ih proći bez janjetine! Oni koji ima će kupiti, a oni koji nema, neće kupiti. Oni će isti kokoš!", kaže Bibinjka Jelena Frleta trgovkinja povrćem na glavnoj zadarskoj tržnici i na opasku da je poskupila i vezica mlade kapulice jer je lani pred Uskrs bila euro, a sada je euro i pol, dodaje: "Ja san dala jutros i po 1 i po 1.50 euro, zavisi kako komen. Zalipin onome ko ima, a onome ko nema, daj sirotinji mukte, haha...".

Najjetinija janjetina je kod uzgajivača - od 8 do 9 eura za kilogram žive vage, a zatim u trgovačkim lancima gdje stoji oko 12 eura. U mesnicama je skuplja.

"Ove godine je 18, znači poskupila je od prošle godine. Mislim da je bila oko 15 eura.. Trgovački lanci vam imaju sve uvoznu robu. Znači, to vam je iz Makedonije, Bugarske i Rumunjske janjetina, a dok mi imamo domaću robu. Naša je tu iz Ravnih kotara", kaže iskusni zadarski mesar Dario Tokić.

Sječe se meso u poznatoj u zadarskoj pečenjari na magistrali u kojoj od lani nisu dizali cijene, pa je kilogram pečene janjetine za ponijeti 45 eura. Nezgodno je što svi za nedjelju tempiraju narudžbe oko podneva.

"To ispečeš recimo 30 do 40 janjaca, a moglo bi se i više prodat, ali mi ne možemo to stignit, ne može se to sve ispeć. A ljudi naruče 15 dana prije jer već tjedan ne promamo narudžbe više. Zatvorili smo ih. Ljudi mole, kume, ali jednostavno ne možemo toliko ispeći, a svi oće vruću janjetinu", pojašnjava "pravila" vlasnica pečenjare Jadranka Brkljača oko naručivanja mesa za Uskrs.

Restorani preplavljeni rezervacijama

Po cijeni od 60 eura pune su i restoranske rezervacije, pa se pokoji slobodni stol može pronaći tek poslijepodne. U nedjelju će se i njihovi ražnjevi vrtjeti punom parom.

"Uvijek je to negdje preko 30-ak komada", kaže vlasnica restorana Ivana Pedić, a na pitanje što će ona ručati na taj za nju radni dan dodaje uz smijeh: "Janjetinu sigurno ne! Ali, tradicionalno pravimo jedan fini doručak za kolege, obitelj i radnike. Od tud ćemo krenit, pa ćemo vidjet gdje ćemo završit".

Tradicija je tradicija, ali fokus blagdana ionako je na onima s kojima dijelimo stol.