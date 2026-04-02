Hrvatski grad isplatio 330.680 eura uskrsnica: Provjerite jeste li na popisu

Grad Split je tijekom ožujka isplatio uskrsnice za 4.724 korisnika, svaki je korisnik ostvario pravo na jednokratnu potporu od 70 eura, a za tu je namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 330.680 eura, izvijestili su u četvrtak iz splitske gradske uprave.

Najveći dio sredstava, 199.570 eura, usmjeren je umirovljenicima koji ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split".

Za njegovatelje koji primaju potporu od Grada osigurano je 12.950 eura, dok je korisnicima inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad isplaćeno 75.530 eura.

Podrška najranjivijim skupinama

Za korisnike zajamčene minimalne naknade koji primaju i naknadu za troškove ogrjeva osigurano je 35.420 eura, dok je socijalno ugroženim učenicima i studentima, korisnicima gradskih potpora i stipendija, isplaćeno ukupno 7.210 eura.

Uskrsnice su isplaćene izravno na račune korisnika, čime Grad Split nastavlja pružati podršku najranjivijim skupinama svojih građana.

