Hrvati otkrili jesu li zadovoljni uskrsnicama: 'Meni sjeda svaki mjesec, a onda...'

Dubrovačko-neretvanska županija ove godine je prvi put odlučila podijeliti uskrsnice svojim umirovljenicima.

Usred energetske krize je to, kažu, mjera pomoći za poboljšanje kvalitete njihova života.

Dobit će je oni umirovljenici kojima je mirovina manja od 300 eura, a njih je više od 2300. Bit će im isplaćena putem pošte i stići će direktno na njihovu adresu, a iznosi 145 eura.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", i vas smo pitali jeste li zadovoljni ovogodišnjom uskrsnicom. Sada donosimo neke od komentara.

"Uskrsnica mi je svaki mjesec! Kad plaća sjedne, ja uskrsnem!", našalio se Dejan.

Alenka pak oštro poručuje: "Time se mogu pohvaliti samo ovi u državnim firmama, a koje mi privatnici financiramo."

"To uopće postoji? Nekad kao mali sam čitao o tome", poručuje Renato, dok Hasnija navodi: "Uskrnica je uskrsnula zajedno s Isusom od kad sam u mirovini. Sad uživam s 377 eura i Boga molim da je svi ostali dobiju."