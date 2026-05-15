Nove epizode serije 'Frust' donose šokantne odluke, opasne planove i neočekivane poljupce
Nove epizode serije 'Frust' na platformi Voyo donose pregršt napetosti, emotivnih preokreta i odluka koje bi mogle promijeniti sudbine glavnih likova.
Dok jedni slave uspjeh, drugi se suočavaju s opasnim igrama iz sjene, a granica između povjerenja i izdaje postaje tanja nego ikad. Vedran je na poslovnom vrhuncu i njegov trud napokon dolazi na naplatu – uspjeh i povišica stavljaju ga u središte pozornosti, a gostovanje u podcastu dodatno podiže njegov profil. No iza kulisa kriju se napeti odnosi i ljudi kojima ne vjeruje. Uvjeren da ga Diana pokušava ucijeniti, Vedran povlači potez koji nitko nije očekivao, a svemu svjedoči Ajna. Hoće li njihovi odnosi nakon toga ostati isti?
Istovremeno, inspektori polako gube nadu u rasplet slučaja koji ih već dugo iscrpljuje. Tragovi su sve slabiji, a vrijeme neumoljivo curi. Dok istraga stagnira, emocije među likovima postaju sve intenzivnije – Vedran napokon napravi korak prema svojoj simpatiji i iznenadi čak i one koji ga najbolje poznaju.
No prava opasnost tek dolazi. Mirza donosi odluku koja bi mogla imati ozbiljne posljedice te poziva ljude specijalizirane za likvidacije. Pred njim su dvije opcije, ista cijena i izbor koji neće biti nimalo jednostavan. Pitanje je samo što će odabrati – i koliko će daleko biti spreman otići.
Nove epizode donose napetost, emocije i neočekivane obrate koje gledatelji neće željeti propustiti. Sve vas čeka na Voyo platformi u novim epizodama serije 'Frust'.