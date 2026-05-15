FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOYO PREMIJERA /

Nove epizode serije 'Frust' donose šokantne odluke, opasne planove i neočekivane poljupce

Nove epizode serije 'Frust' donose šokantne odluke, opasne planove i neočekivane poljupce
×
Foto: Voyo

Nove epizode serije 'Frust' na platformi Voyo donose pregršt napetosti, emotivnih preokreta i odluka koje bi mogle promijeniti sudbine glavnih likova.

15.5.2026.
8:38
Hot.hr
Voyo
VOYO logo
VOYO logo

Dok jedni slave uspjeh, drugi se suočavaju s opasnim igrama iz sjene, a granica između povjerenja i izdaje postaje tanja nego ikad. Vedran je na poslovnom vrhuncu i njegov trud napokon dolazi na naplatu – uspjeh i povišica stavljaju ga u središte pozornosti, a gostovanje u podcastu dodatno podiže njegov profil. No iza kulisa kriju se napeti odnosi i ljudi kojima ne vjeruje. Uvjeren da ga Diana pokušava ucijeniti, Vedran povlači potez koji nitko nije očekivao, a svemu svjedoči Ajna. Hoće li njihovi odnosi nakon toga ostati isti?

Istovremeno, inspektori polako gube nadu u rasplet slučaja koji ih već dugo iscrpljuje. Tragovi su sve slabiji, a vrijeme neumoljivo curi. Dok istraga stagnira, emocije među likovima postaju sve intenzivnije – Vedran napokon napravi korak prema svojoj simpatiji i iznenadi čak i one koji ga najbolje poznaju.

Nove epizode serije 'Frust' donose šokantne odluke, opasne planove i neočekivane poljupce
Foto: Voyo

No prava opasnost tek dolazi. Mirza donosi odluku koja bi mogla imati ozbiljne posljedice te poziva ljude specijalizirane za likvidacije. Pred njim su dvije opcije, ista cijena i izbor koji neće biti nimalo jednostavan. Pitanje je samo što će odabrati – i koliko će daleko biti spreman otići.

Nove epizode donose napetost, emocije i neočekivane obrate koje gledatelji neće željeti propustiti. Sve vas čeka na Voyo platformi u novim epizodama serije 'Frust'.

VoyoVoyo PremijeraNova SerijaDanis Tanović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike