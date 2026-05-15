Vučićeve riječi razljutile Crnu Goru, stigla je reakcija: 'Neprihvatljivo i neodgovorno'

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore reagiralo je u četvrtak na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je ranije poručio da neće nazočiti proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore jer taj događaj "slavi odcjepljenje od Srbije".

"Sa žaljenjem konstatiramo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obilježavanja obljetnice obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja s retorikom koja ne pridonosi dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dviju međunarodno priznatih država", istaknulo je Ministarstvo u priopćenju.

Dodaju kako je Crna Gora 21. svibnja 2006. godine slobodnom voljom svojih građana na demokratskom referendumu obnovila svoju neovisnost u potpunom skladu s Ustavnom poveljom državne zajednice Srbije i Crne Gore, pravilima međunarodnog prava i standardima Europske unije.

'Neprihvatljivo i neodgovorno'

Podsjećaju kako se Crna Gora nije "odcijepila" od Srbije niti je ikad bila dio Srbije u smislu u kojem Vučić to pokušava prikazati: "Naprotiv, Crna Gora i Srbija bile su ravnopravne članice državne zajednice nastale nakon raspada bivše SFRJ, a obnovom svoje neovisnosti Crna Gora omogućila je i Srbiji da nastavi svoj državno-pravni kontinuitet kao samostalna država."

"Zato je neprihvatljivo i politički neodgovorno da se obljetnica obnove crnogorske neovisnosti pokušava predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda. Crna Gora svoju neovisnost ne slavi protiv bilo koga, već u čast slobodno izražene volje svojih građana, svoje povijesne, državne i identitetske posebnosti, kao i prava svakog naroda da demokratski odlučuje o svojoj budućnosti", poručuje Ministarstvo.

"Posebno zabrinjava kontinuitet narativa kojim se negira ili pokušava relativizirati crnogorska državnost, uz istovremeno plasiranje poruka koje potječu podjele i podjeljuju demokratski izbor građana Crne Gore. Crna Gora ostaje dosljedno posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, utemeljenih na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju. Međutim, takvi odnosi ne mogu se graditi kroz uvredljive kvalifikacije, povijesni revizionizam i retoriku političkog patronata prema Crnoj Gori", nastavlja se u priopćenju.

Zaključuju kako će obljetnica obnove neovisnosti biti obilježena dostojanstveno, ponosno i europski, s jasnom sviješću da je odluka građana Crne Gore iz 2006. godine bila povijesno ispravna i strateški potvrđena današnjim demokratskim i europskim putem države.

"Unatoč pokušajima osporavanja, ne postoji izjava koja može umanjiti značaj obnovljene crnogorske neovisnosti niti oslabiti odlučnost Crne Gore da, kao suverena i europska država, samostalno određuje svoju budućnost", piše u priopćenju Ministarstva.

Što je rekao Vučić?

Podsjetimo, Vučić je u četvrtak poručio kako je odbio sudjelovati na "glamuroznoj proslavi" 20. godišnjice neovisnosti Crne Gore. "Neću ići na glamuroznu proslavu odcjepljenja od moje Srbije. Bilo bi me sramota, pljunuo bih sebi i svojem narodu u lice, a oni neka slave što god žele", naveo je Vučić, prenosi portal Vijesti.me.

Ponovio je kako je vidio da se sprema glamurozna proslava i da dolazi pjevač Ricky Martin: "Ali što se ustvari slavi? Slavi se odcjepljenje od Srbije. Puno toga bih mogao reći o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog razdoblja. Vidim da su jako sretni jer su otišli od Srba i Srbije, želim im svu sreću."

"Koliko je čudno, toliko nije ni čudno ni iznenađenje da Europa ne inzistira na pravu o upotrebi srpskog jezika u Crnoj Gori, a inzistira na svemu drugom. Neka nastave oni svoj posao, želim im svu sreću ovog svijeta, a Srbija da ide naprijed i da ostvarujemo velike podvige u ekonomskom napretku naše zemlje", zaključio je Vučić.

