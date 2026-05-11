Potres u Crnoj Gori uznemirio jug Hrvatske: 'Kakav šok. Nikad nisam ovo osjetio!'

Potres jačine 3,4 stupnja po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 11.59 sati Crnu Goru. Epicentar je bio na dubini od sedam kilometara, 55 kilometara zapadno od Podgorice i 15 kilometara sjeveroistočno od Herceg Novog.

Prema brojnim komentarima na stranici EMSC jasno je da je potres uznemirio i stanovnike juga Hrvatske.

"Kratko, ali zatreslo", komentar je iz Čilipa.

"Nekoliko sekundi trajalo, lagano treslo", drugi je komentar iz Cavtata.

"Zvekovica, osjetilo se", piše treći. I mještani Petrače javljaju kako su osjetili podrhtavanje, piše Dubrovački Dnevnik.

"Udarilo kratko!", jedan je od komentara iz Dubrovnika.

"Staklo na prozorima se treslo", stoji u komentarima.

"I ja sam osjetio. Kakav šok. Ja sam iz Brazila i nikad nisam ovo osjetio",

"Treslo nekoliko sekundi",

"Kratko i jako. Nadam se da je to sve",

"Kratko je trajalo, ali se osjetilo prilično jako",

"Monitor je skakao po stolu",

"Zatutnjalo i osjetno zatreslo,ali kratko",

"U Budvi se isto dobro osjetilo",

"Bio je prilično jak potres. 5 sekundi. Skoro je televizor pao", nižu se brojni komentari