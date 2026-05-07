Vučić iznio plan za Srbiju u pet točaka i velikim slovima uputio znakovitu poruku

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, u Kuriru je objavio tekst u kojem je iznio sve što smatra aktualnim problemima u Srbiji te svoj plan od 5 točaka koje je nazvao "hrabrim odlukama" koje je potrebno donijeti.

Vučić je ustvrdio da se svijet mijenja "sporije nego što bismo htjeli, ali brže nego što svjesno i nesvjesno možemo pratiti". Rekao je da su potrebne brojne prilagodbe i promjene u ekonomskoj politici, ali i u stvarima u kojima "nismo uspjeli u prethodnim godinama".

"U svijetu su se odvojile dvije velike sile, SAD i NR Kina, dok Europa pokušava uhvatiti korak, sve jasnije razumijevajući da na svom putu budućnosti više neće moći računati na bespogovorno savezništvo SAD-a. Danas, brže nego ikad, dolazi do političke, vojne, ali i još značajnije, ekonomske preraspodjele svijeta", ustvrdio je Vučić.

Srbija kao primjer drugima

Rekao je da su Kina i Amerika značajno napredovale u razvoju umjetne inteligencije, iako Europa - posebno Njemačka i Francuska - daju sve od sebe da se "priključe odbjeglom dvojcu". Naveo je da je Europa u težoj poziciji zbog nedostatka energenata i mineralnih sirovina, a posebno zbog regulativa koje "ograničavaju radno vrijeme, daju ogromna prava radničkim sindikatima i onemogućavaju Europljanima, čak i Nijemcima, da fleksibilnije i snažnije 'pokrenu motore' i prestignu Kineze i Amerikance".

Istaknuo je da je Srbija "mala zemlja" koja "ne može presudno utjecati na promjenu velike slike", ali da može "postati primjer većima". Ustvrdio je da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme, koje mogu donijeti odgovorni i iskusni ljudi, a ne "revolucionarno poskakivanje i ludiranje u teškim vremenima".

Hrabre odluke

Vučić je istaknuo da je u nadolazećem periodu potrebno donijeti hrabre i važne odluke. Na prvom mjestu, istaknuo je potrebu drastičnog smanjenja broja članova Vlade, državnih tajnika, pomoćnika ministara. Rekao je da je potrebno ukinuti brojne agencije, urede i uprave koje su sebi svrha.

Dotaknuo se i teme veće produktivnosti. "Morat ćemo raditi više, a ne manje. Žao mi je što to moram reći jer znam koliko je nepopularno, ali neko to mora reći ljudima. Mjesecima se vodi dijalog o ukidanju radnih dana i sati - te bit će veća motivacija ako skratimo radno vrijeme, te ćemo putovati i živjeti ljepše nego danas. Toga neće biti. Radit ćemo više. Počet ću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražit ću to i od svih ostalih", rekao je Vučić. Ideju skraćivanja radnog vremena nazvao je "neodgovornom".

Kao treću važnu odluku istaknuo je hrabru i snažnu promjenu kompletnog obrazovnog sustava Srbije, a pod četvrtom točkom naveo je da je potreban sveobuhvatan pristup rješavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korištenje nuklearne energije. Rekao je da su u planu izgradnje brojnih naftofoda, plinovoda, interkonekcija, hidroelektrana, vjetroparkova i solarnih elektrana, ali da "sve to neće biti dovoljno za energetsku stabilnost Srbije bez izgradnje malih i velikih nuklearnih postrojenja u njoj".

"Najčišća i najsigurnija energija. Omogućiti znanje i novac za podhvate u ovom području bit će najveći izazov za buduću vladu, baš kao i upravljanje rudnim blagom, sirovinama, mineralima i rijetkim metalima", rekao je Vučić.

Kao posljednju važnu odluku Vučić je naveo "agresivno usvajanje znanja" i njegovu primjenu u robotici, umjetnoj inteligenciji i modernim tehnologijama. "Podatkovni centri su najvažnije tvornice, one koje stvaraju inteligenciju, i to je jedna od stvari koja će napraviti razliku u našu, srpsku korist u odnosu na regiju", rekao je.

Nitko ne smije biti omalovažavan

Vučić je na kraju napisao da postoje stvari koje vlada nije uspjela napraviti i pružiti građanima te da je bilo "nedovoljno pravde, ne samo našom krivicom, ali svakako ne i bez naše odgovornosti". Velikim slovima je ustvrdio:

"NISMO USPJELI GRAĐANE OSLOBODITI AROGANCIJE I BAHATOSTI VLASTI, OD LOKALNOG DO NAJVIŠEG NIVOA. DA PREVEDEM, NISMO USPJELI ODGOVORITI SVIM SAMOŽIVIM I AROGANTNIM VLASTODRŠCIMA, PREPOZNATLJIVIM PO REČENICI: "ZNAŠ (LI) TI KO SAM JA?! " NISMO IH USPJELI NAUČITI DA ČEKAJU U REDU, ČAK I KADA IZJAVLJUJU SUĆUT NA GROBLJU, DA ČEKAJU U REDU U TRGOVINI, DA SE PARKIRAJU KAO I SVI OSTALI LJUDI, DA POKAZUJU SKROMNOST I ZAHVALNOST UMJESTO BAHATOSTI I BEZOBZIRNOSTI. POSTOJE DVIJE STRANE NEJEDNAKOSTI, ONI AROGANTNI I OBIČNI LJUDI".

Zatim je napisao da je on na strani naroda, jer "nitko ne smije biti omalovažavan i nepoštovan". Naveo je i da će to pokušati promijeniti te da je i osobno kriv za to:

"UVIJEK SAM MISLIO DA JE REZULTAT NA SEMAFORU ONO ŠTO OPREDJELJUJE LJUDE, RAZUMIJEVAJUĆI DA SU TI REZULTATI REALNO DOBRI. NISAM SHVAĆAO DA BI LJUDI PRIHVATILI I LOŠIJE REZULTATE U ZAMJENU ZA MANJE DRSKOSTI I BAHATOSTI, A U KORIST VIŠE LJUDSKOSTI I EMPATIJE KOD SVAKOGA OD NAS."

POGLEDAJTE VIDEO Milanović o otkazivanju sastanka s Vučićem: 'Ja bih se na njegovom mjestu bojao da me ovdje ne uhite'