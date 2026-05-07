Vučić iznio plan za Srbiju u pet točaka i velikim slovima uputio znakovitu poruku
Istaknuo je da je Srbija mala zemlja koja ne može presudno utjecati na promjenu velike slike, ali da može postati primjer većima
Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, u Kuriru je objavio tekst u kojem je iznio sve što smatra aktualnim problemima u Srbiji te svoj plan od 5 točaka koje je nazvao "hrabrim odlukama" koje je potrebno donijeti.
Vučić je ustvrdio da se svijet mijenja "sporije nego što bismo htjeli, ali brže nego što svjesno i nesvjesno možemo pratiti". Rekao je da su potrebne brojne prilagodbe i promjene u ekonomskoj politici, ali i u stvarima u kojima "nismo uspjeli u prethodnim godinama".
"U svijetu su se odvojile dvije velike sile, SAD i NR Kina, dok Europa pokušava uhvatiti korak, sve jasnije razumijevajući da na svom putu budućnosti više neće moći računati na bespogovorno savezništvo SAD-a. Danas, brže nego ikad, dolazi do političke, vojne, ali i još značajnije, ekonomske preraspodjele svijeta", ustvrdio je Vučić.
Srbija kao primjer drugima
Rekao je da su Kina i Amerika značajno napredovale u razvoju umjetne inteligencije, iako Europa - posebno Njemačka i Francuska - daju sve od sebe da se "priključe odbjeglom dvojcu". Naveo je da je Europa u težoj poziciji zbog nedostatka energenata i mineralnih sirovina, a posebno zbog regulativa koje "ograničavaju radno vrijeme, daju ogromna prava radničkim sindikatima i onemogućavaju Europljanima, čak i Nijemcima, da fleksibilnije i snažnije 'pokrenu motore' i prestignu Kineze i Amerikance".
Istaknuo je da je Srbija "mala zemlja" koja "ne može presudno utjecati na promjenu velike slike", ali da može "postati primjer većima". Ustvrdio je da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme, koje mogu donijeti odgovorni i iskusni ljudi, a ne "revolucionarno poskakivanje i ludiranje u teškim vremenima".
Hrabre odluke
Vučić je istaknuo da je u nadolazećem periodu potrebno donijeti hrabre i važne odluke. Na prvom mjestu, istaknuo je potrebu drastičnog smanjenja broja članova Vlade, državnih tajnika, pomoćnika ministara. Rekao je da je potrebno ukinuti brojne agencije, urede i uprave koje su sebi svrha.
Dotaknuo se i teme veće produktivnosti. "Morat ćemo raditi više, a ne manje. Žao mi je što to moram reći jer znam koliko je nepopularno, ali neko to mora reći ljudima. Mjesecima se vodi dijalog o ukidanju radnih dana i sati - te bit će veća motivacija ako skratimo radno vrijeme, te ćemo putovati i živjeti ljepše nego danas. Toga neće biti. Radit ćemo više. Počet ću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražit ću to i od svih ostalih", rekao je Vučić. Ideju skraćivanja radnog vremena nazvao je "neodgovornom".
Kao treću važnu odluku istaknuo je hrabru i snažnu promjenu kompletnog obrazovnog sustava Srbije, a pod četvrtom točkom naveo je da je potreban sveobuhvatan pristup rješavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korištenje nuklearne energije. Rekao je da su u planu izgradnje brojnih naftofoda, plinovoda, interkonekcija, hidroelektrana, vjetroparkova i solarnih elektrana, ali da "sve to neće biti dovoljno za energetsku stabilnost Srbije bez izgradnje malih i velikih nuklearnih postrojenja u njoj".
"Najčišća i najsigurnija energija. Omogućiti znanje i novac za podhvate u ovom području bit će najveći izazov za buduću vladu, baš kao i upravljanje rudnim blagom, sirovinama, mineralima i rijetkim metalima", rekao je Vučić.
Kao posljednju važnu odluku Vučić je naveo "agresivno usvajanje znanja" i njegovu primjenu u robotici, umjetnoj inteligenciji i modernim tehnologijama. "Podatkovni centri su najvažnije tvornice, one koje stvaraju inteligenciju, i to je jedna od stvari koja će napraviti razliku u našu, srpsku korist u odnosu na regiju", rekao je.
Nitko ne smije biti omalovažavan
Vučić je na kraju napisao da postoje stvari koje vlada nije uspjela napraviti i pružiti građanima te da je bilo "nedovoljno pravde, ne samo našom krivicom, ali svakako ne i bez naše odgovornosti". Velikim slovima je ustvrdio:
"NISMO USPJELI GRAĐANE OSLOBODITI AROGANCIJE I BAHATOSTI VLASTI, OD LOKALNOG DO NAJVIŠEG NIVOA. DA PREVEDEM, NISMO USPJELI ODGOVORITI SVIM SAMOŽIVIM I AROGANTNIM VLASTODRŠCIMA, PREPOZNATLJIVIM PO REČENICI: "ZNAŠ (LI) TI KO SAM JA?! " NISMO IH USPJELI NAUČITI DA ČEKAJU U REDU, ČAK I KADA IZJAVLJUJU SUĆUT NA GROBLJU, DA ČEKAJU U REDU U TRGOVINI, DA SE PARKIRAJU KAO I SVI OSTALI LJUDI, DA POKAZUJU SKROMNOST I ZAHVALNOST UMJESTO BAHATOSTI I BEZOBZIRNOSTI. POSTOJE DVIJE STRANE NEJEDNAKOSTI, ONI AROGANTNI I OBIČNI LJUDI".
Zatim je napisao da je on na strani naroda, jer "nitko ne smije biti omalovažavan i nepoštovan". Naveo je i da će to pokušati promijeniti te da je i osobno kriv za to:
"UVIJEK SAM MISLIO DA JE REZULTAT NA SEMAFORU ONO ŠTO OPREDJELJUJE LJUDE, RAZUMIJEVAJUĆI DA SU TI REZULTATI REALNO DOBRI. NISAM SHVAĆAO DA BI LJUDI PRIHVATILI I LOŠIJE REZULTATE U ZAMJENU ZA MANJE DRSKOSTI I BAHATOSTI, A U KORIST VIŠE LJUDSKOSTI I EMPATIJE KOD SVAKOGA OD NAS."
