FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UDARNA VIJEST' /

Rusi se raspisali o Vučićevu obraćanju: 'Izdao bih dušu naroda'

Rusi se raspisali o Vučićevu obraćanju: 'Izdao bih dušu naroda'
×
Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL

Vučić se u utorak sastao s veleposlanikom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom

6.5.2026.
13:54
Dunja Stanković
Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o tome kako bi izdao dušu svog naroda kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, zazvala je pažnju u ruskim medijima koji su podijelili njegovo razmišljanje. Srpski portali se tako hvale da je obraćanje njihovog predsjednika postalo "udarna vijest" u ruskim medijima.  

Vučić je na televiziji Informer kazao: "Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svijetu, ali time bih izdao dušu našeg naroda. A ovako sam bar pokazao da sam bio u stanju četiri i po godine boriti se za dušu svog naroda". Dodao je kako je Srbija "propustila mnoge prilike" kada nije uvela spomenute sankcije, prenosi Tanjug. 

O sankcijama i vojsci

Nakon početka rata u Ukrajini, Vučić je kazao da "Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji". Inače, srpski predsjednik smatra Rusiju i Ukrajinu "bratskim narodima" i žali zbog svega što se događa u istočnoj Europi. 

Vučić se u utorak sastao s veleposlanikom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom kojemu je čestitao Dan pobjede koji Rusi slave 9. svibnja. 

A govoreći o srpskoj vojsci, kazao je da je Srbija danas 20 puta snažnija nego prije 15 godina. Uvjeren je da bi oborili 200 do 250 zrakoplova, a ne dva ili tri da ih sada napadne neka sila kao 1999. godine. 

"I zato nas nitko više nikada neće napasti. Ali, zato moramo da dalje jačamo i da dalje napredujemo po tom pitanju. Inače, nemojte da mislite da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači", tvrdi Vučić. 

"Mi smo zolje to tada davali za džabe i uništavali. Danas imamo preko 30.000 zolja, za svakog vojnika imamo zolju", zaključio je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović o otkazivanju sastanka s Vučićem: 'Ja bih se na njegovom mjestu bojao da me ovdje ne uhite'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike