Imala je više od 108 kilograma i nosila broj 52: 'Vaga je bila stepenica tuge'

Stella Jane Thomas iz Kenta nakon poroda u dvadesetima zapala je u postporođajnu depresiju. Utehu je, kao i mnogi, pronašla u hrani, što je dovelo do naglog debljanja i borbe koja je trajala godinama.

Njezina priča, međutim, nije samo priča o gubitku kilograma, već o ponovnom pronalasku sebe i razumijevanju dubljih uzroka koji su je zarobili u vlastitom tijelu.

Zarobljena u začaranom krugu sramote i prejedanja

Nakon rođenja djece, Stella se okrenula hrani kao mehanizmu za nošenje s emocijama. Kilogrami su se gomilali, a do tridesetih godina težila je više od 108 kilograma i nosila odjevnu veličinu 52. S visinom od samo 162 centimetra i prirodno sitnom građom, u ogledalu više nije prepoznavala osobu koju je vidjela. Prekomjerna težina uzrokovala joj je bolove u zglobovima i probleme s disanjem, no emocionalni teret bio je još teži.

"Osjećala sam se zarobljeno u ciklusu debljanja i emocionalnog prejedanja. Osjećala sam se kao potpuni promašaj. Moje samopouzdanje je nestalo. Sramila sam se svog izgleda i onoga što sam postala", ispričala je Stella.

Taj osjećaj srama doveo ju je do povlačenja iz društvenog života. Izlazila je iz kuće samo kada je to bilo apsolutno nužno, a većinu noći, kako kaže, plakala bi dok ne bi zaspala, posramljena koliko se udaljila od osobe koja je nekoć bila.

Njezina borba nije usamljen slučaj. Prema podacima za 2019. godinu, gotovo dvije trećine, odnosno 65 posto odraslih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, što problem pretilosti čini jednim od vodećih javnozdravstvenih izazova.

Jo-jo efekt i osjećaj neuspjeha

Stella je isprobala različite dijete i programe mršavljenja. U početku bi uspjela izgubiti kilograme, no oni bi se uvijek vraćali. Iskusila je frustrirajući jo-jo efekt koji je sa svakim povratkom kilograma donosio novi val tjeskobe, samoprezira i dodatnog emocionalnog prejedanja.

"U početku bih smršavjela, ali to nikada nije potrajalo. Govorili su mi što da jedem, ali ne i zašto jedem", objašnjava Stella. "Svaki put kad bi se težina vratila, to bi potaknulo tjeskobu i mržnju prema sebi. Vaga mi je postala poput 'stepenice tuge', nikad nisam znala hoće li tjedan završiti olakšanjem ili razočaranjem."

Stručnjaci se slažu da je razumijevanje psihološke pozadine prejedanja ključno za dugotrajan uspjeh. Dijete koje se fokusiraju isključivo na prehranu, a zanemaruju emocionalne okidače, često dovode do kratkoročnih rezultata i osjećaja neuspjeha.

Prekretnica koja je promijenila sve

Uoči svog četrdesetog rođendana, Stella je odlučila pokušati posljednji put. Instruktor vježbanja preporučio joj je program koji je kombinirao plan prehrane sa savjetovanjem. U ožujku 2010. godine, unatoč skepsi, odlučila je dati mu priliku.

"Ušla sam na svoj prvi sastanak skeptična i obrambeno nastrojena, nesvjesna kako moj odnos s hranom utječe na moje tijelo i ponašanje", prisjeća se. Na tečaju su polaznici bili potaknuti da u svoje radne bilježnice nacrtaju kako žele izgledati i napišu kako se žele osjećati.

"Potpuno sam zaboravila na to, a kad sam bilježnicu pronašla nakon što sam postigla cilj, rasplakala sam se. Tada mi se to činilo samo kao san, nešto za što nikada nisam vjerovala da će postati stvarnost."

U samo četiri mjeseca Stella je izgubila 27 kilograma, a tijekom sljedeće godine zdravih prehrambenih navika postupno je došla do svoje ciljane težine od oko 57 kilograma. Umjesto veličine 52, počela je nositi veličinu 38, što je nadmašilo njezina najluđa očekivanja. Njezinu nevjerojatnu priču prenio je britanski Mirror.

Novi život i spoznaja o sebi

Transformacija je bila toliko drastična da je imala i neočekivane posljedice. "Kad sam tek smršavjela, dogodilo se tako brzo da me ljudi koje bih srela na ulici doslovno nisu prepoznavali, a čak bi me i moja djeca izgubila u supermarketu", sjeća se Stella kroz smijeh.

Shvatila je da njezin problem nikada nije bila hrana sama po sebi, već način na koji ju je koristila da bi se nosila s osjećajima. Jednom kada je razumjela svoj način razmišljanja i ponašanja, sve se promijenilo.

"Godinama sam mislila da je moj problem hrana, ali nije bio. Bio je to način na koji sam hranu koristila za suočavanje s problemima. Kada sam to shvatila, promijenio se cijeli moj svijet", dodaje.

Stella je završila tečaj o prehrani kako bi stekla dublje znanje o hrani i zdravim navikama. Danas održava zdrav način života koji uključuje redovito vježbanje i uravnoteženu prehranu, ali si dopušta i uživanje u izlascima i druženjima bez grižnje savjesti. Njezin suprug Mat velika joj je podrška i ponosan je na njezin uspjeh.

"Gubitak kilograma dao mi je više od manjeg i zdravijeg tijela. Dao mi je vjeru, slobodu i povjerenje u sebe. Promjenom načina razmišljanja, a ne samo navika, osigurala sam da promjena traje doživotno", zaključuje Stella.

