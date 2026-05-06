Strasti se u Našicama ne smiruju: Velikan je bio na konopcima

Ostali su na korak do rukometne senzacije sezone. Rukometaši Nexea nisu uspjeli izboriti Final Four Europske lige. Unatoč prednosti od tri pogotka razlike iz prve utakmice, njemački gigant Kiel prošao je dalje nakon dramatičnog izvođenja sedmeraca. Dan poslije strasti se ne smiruju, glasno se priča o sudačkim odlukama, a izvještaj s uzvratne utakmice četvrtfinala donosi vam Maro Miljanić.

Lutrija sedmeraca donijela je kraj snova o prolasku na Final Four Europske lige.

"Apsolutno svojoj ekipi ne mogu ništa zamjeriti. Dapače, mogu im od srca čestitati na današnjoj izvedbi. Borili smo se od prve do zadnje minute. Znali smo da će biti teško", rekao je trener Nexea, Saša Barišić-Jaman.

I tako je i bilo. Nakon što su Našičani prije tjedan dana na domaćem terenu priredili pravu senzaciju i slavili s 3 pogotka razlike, Kiel je sada pokazao da se itekako spremio za uzvrat. Nijemci su se malo po malo odvajali, a 20 minuta prije kraja na semaforu je stajalo velikih 25-19.

No, Nexe tada kreće u posljednji juriš, 6 minuta nisu primili pogodak, a onda Tin Lučin 8 sekundi prije kraja zabija svoj 7. gol, pogađa za 30-27 i utakmicu odvodi prema sedmercima.

"Pokazali smo karakter i pokazali smo borbu u dvije utakmice. Vjerujte da bez obzira ne neke izostanke da ne može puno klubova odigrati dvije utakmice s Kielom i dovesti ih do lutrije sedmeraca", rekao je Tin Lučin.

Korak daleko

No, ondje su domaćini ipak imali nešto više koncentracije. A na ruku im je išla i činjenica da im je između vratnica bio ponajbolji vratar svijeta – Andreas Wolff. Sjajni Nijemac obranio je 2 od 4 pokušaja Nexea dok su Kielovi izvođači pogodili sve.

"Mi smo na kraju sretniji i spretniji. Ni sam ne znam kako smo prošli ovo iako smo kontrolu nad utakmicom, ali dečki iz Našica su dali sve od sebe da se vrate", rekao je Domagoj Duvnjak.

Dan poslije - priča se o sudačkim odlukama. Na tri minute prije kraja, dodavanje Erica Johannsona prelazi aut liniju no suci kažu – lopta ostaje Kielu. U istom napadu zbog ovog prekršaja isključenje zarađuje Luka Moslavac. A, zanimljivo, Hendrik Pekeler za ovo nije dobio niti 2 minute.

No, Našičani kao pravi sportaši ne traže alibi.

"Možemo biti samo ponosni što smo se vratili od -5, i -6 i na kraju penali lutrija. Danas je otišlo na njihovu stranu i čestitke Kielu", rekao je Matko Moslavac.

Unatoč ispadanju, Nexeu treba skinuti kapu za ovaj europski put. Ne samo da su na konopcima držali jednu od najboljih europskih momčadi, nego su i suvereno prošli dvije neugodne skupini i u osmini finala dvaput svladali švedski Kristianstad. Definitivno sezona koju vrijedi zapamtiti.

