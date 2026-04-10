Vučić će poludjeti kad ovo čuje: Bruxelles razmišlja o potezu koji će zaboljeti Srbiju

Srbija bi mogla izgubiti i do 1,5 milijardi eura iz fondova Europske unije, dok Europska komisija razmatra obustavu financiranja zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza s Rusijom, ekskluzivno doznaje POLITICO u petak.

"Sve smo više zabrinuti zbog onoga što se događa u Srbiji, od zakona koji narušavaju neovisnost pravosuđa do represije nad prosvjednicima i uplitanja u neovisne medije", navela je europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Dodaje da Europska komisija procjenjuje ispunjava li Srbija još uvijek uvjete za isplate u okviru instrumenata EU-a.

Iako Srbija nije članica EU-a, ima pravo na fondove i potpore koji pomažu u provedbi pravnih reformi jer je 2014. godine započela pregovore o pristupanju Uniji. Pritisak da se oni uskrate porastao je u posljednjih nekoliko tjedana, kazala su četiri dužnosnika EU-a koji rade na proširenju.

Javna kritika

Europska unija javno je kritizirala pravosudne reforme koje je progurao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Kos je tako upozorila da paket zakona za rekonstrukciju sudova i promjenu načina imenovanja sudaca i tužitelja predstavlja ozbiljan korak unatrag za Srbiju. Venecijanska komisija, pravno savjetodavno tijelo pri Vijeću Europe, krajem mjeseca bi pak trebala dati stručno mišljenje o tim promjenama. Dvojica dužnosnika smatraju da bi upravo to mišljenje moglo potaknuti Komisiju da zamrzne financiranje Srbije, dok Kos navodi da će zahtijevati da Srbija svoje pravosudne zakone uskladi s preporukama Venecijanske komisije.

Danijel Apostolović, srbijanski veleposlanik pri EU-u i glavni pregovarač s Unijom, za POLITICO je kazao da je uvjeren da neće doći do obustave financiranja te da ne odustaje od punopravnog članstva. Dodaje da je Beograd i dalje uključen u intenzivne razgovore s Komisijom.

Podsjetimo, EU je najveći pružatelj financijske potpore Srbiji, a od 2021. do 2024. dodijelila je više od 586 milijuna eura bespovratnih sredstava. Na raspolaganje je stavila još do 1,5 milijardi eura, pod uvjetom provedbe reformi. Podaci iz srbijanske vlade pak pokazuju da je zemlja 2000. godine primila više od sedam milijardi eura iz fondova i investicija Unije.

'Na aparatima'

Međutim, odnos Srbije, koja njeguje još bliže veze s Moskvom, i Europske unije već je dugo osjetljiv. Sofija Todorović, direktorica balkanske organizacije za ljudska prava YIHR izjavila je za POLITICO da su medijske slobode i vladavina prava u Srbiji "na aparatima" zbog pritiska vlasti na novinare. Pozvala je Europsku komisiju da intervenira prije nego što u Srbiji "zavlada potpuni mrak".

Strpljenje Europske unije prema Beogradu istanjilo se u posljednjim mjesecima, a u prošlogodišnjem izvješću o napretku zemlje u procesu proširenja upozorava se na nazadovanje i antieuropski narativ koji je prisutan na najvišim razinama srpske politike.

Napetosti su dodatno eskalirale u prosincu prošle godine, kada je Vučić preskočio samit EU-a i zapadnog Balkana. POLITICO također navodi da se Vučić žalio na spori tempo pregovora oko članstva u Uniji, a u zajedničkom tekstu sa svojim albanskim kolegom rekao je da bi radije težio bliskom gospodarsku usklađivanju s Unijom, poput pristupanja jedinstvenom tržištu i zoni slobodnog kretanja, nego punopravnom političkom članstvu. Marta Kos odbacila je taj prijedlog i kazala da bi Srbija i dalje trebala provesti značajne reforme kako bi to bilo moguće.

Isto tako, Srbija se na valu kritika našla i u ožujku, nakon izvješća o nasilju i nepravilnostima na lokalnim izborima, ali i policijske racije na sveučilištu tijekom koje je izbio sukob stotina studenata s policijom. Jedan dužnosnik EU-a kazao je da su ti događaji, s nastavkom suradnje Srbije i Rusije, bili prekretnica u odnosima Bruxellesa i Beograda te su doveli do oštrijeg stava izvršnih tijela Unije.

"Srbija je zemlja kandidatkinja pa očekujemo da uz nas stoji u vanjskoj politici te da se više uskladi s našim stavovima", navela je Kos, iako nije izravno spomenula Rusiju.

