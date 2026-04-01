Vučićev kum sablaznio u prijenosu uživo, pogledajte snimku: 'Djecu će vam vratiti u kovčegu'

Srbijanski ministar za javna ulaganja Darko Glišić u srijedu je u jutarnjem programu prorežimske televizije Pink javnosti poručio da "ne upisuju djecu na blokaderske fakultete jer će im ih vratiti u kovčegu, kao što su vratili djevojku iz Šapca", prenosi Nova.rs.

Glišić je pritom mislio na djevojku (25) čije je tijelo pronađeno 26. ožujka ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda, a okolnosti tog slučaja još se uvijek utvrđuju.

Više javno tužiteljstvo kazalo je da je na petom katu zgrade Filozofskog fakulteta "zapaljeno više sprejeva i petardi, a djevojka je potom skočila kroz prozor i izgubila život".

"Zamislite sad roditelje koji ovo gledaju. Trebaju li upisati svoje dijete na Beogradsko sveučilište ili na fakultet na kojem je dekan neki blokader? Da im dijete regrutiraju u njihovu 'pješadiju', da ga šalju da se tuče po gradovima diljem Srbije. Da skladište pirotehnički materijal i narkotike, da ih uvlače u blokadersku sektu. Da izgube glavu", upitao je Glišić.

— Radomir Martin™ (@radomir_martin) March 31, 2026

"Svjestan sam težine riječi koje ću izgovoriti, ali moramo poručiti javnosti - ne upisujte djecu na blokaderske fakultete, jer će vam ih vratiti kao što su vratili ovu djevojku iz Šapca, u kovčegu. Ne upisujte djecu tamo gdje je dekan još uvijek blokader. Tamo ih ne upisujete da nešto nauče, tamo ne idu po znanje. Tamo djecu šaljete da budu njihova vojska", dodao je ministar.

Tko je Glišić?

Podsjetimo, Glišić, koji je inače kumski vezan s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poznat je po kontroverznim izjavama. Hrvatska javnost najbolje ga pamti po verbalnim obračunima sa sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem.

Počelo je 2024. godine, kada je Bulj naveo da je Vučić huškao ljude srpske nacionalnosti na pobunu protiv Hrvatske te da je bio glavna osoba četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju. Glišić je tada odgovorio: "Začepi svoja prljava usta, govedo ustaško! Ako ti padne još jednom na pamet spomenuti predsjednika moje zemlje, ima da ti zavalim šamarčinu, pa da ti zvoni ta goveđa glava kroz cijeli Sinj."

Glišić je Bulja napao i sredinom prošlog mjeseca, nakon njegove objave u kojoj je pisalo da "četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužakaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95'!"

Na to je Glišić, također u programu Pink televizije, izjavio: "Tom ustaškom govedu ću poručiti - nećete nas više klati, nećete nas više ubijati i nećete ovdje imati predsjednika koga vi želite postaviti, tipa Boris Tadić, koji će vam se ispričavati, tamo drndati gitarom i klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Nego ćemo imati srpskog predsjednika koji će nas znati zaštititi. Više ustaška kama neće klati Srbe."

Dodao je da bi volio, ako srpska delegacija ikad bude išla u Hrvatsku, biti dio iste kako bi "sreo Bulja i 'zadlanio' ga jednom preko usta".

