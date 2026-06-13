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Marko nam se javio iz Alexandrije i otkrio posljednje informacije

Hrvatska nastavlja s pripremama u svojoj američkoj bazi u Alexandriji. Sve ide po ps-u.

Svi su zdravi, spremni i iščekuju prvi dvoboj protiv Engleske. Jedino je upitno za koju će se formaciju odlučiti izbornik Zlatko Dalić. No, i ovoga puta vremenski uvjeti bili su u fokusu. Modrić i društvo trenirali su nakon pljuska, a munje i kiša kasnije su ponovno stvarale probleme na području oko Washingtona.

Marko Vargek javio se iz Alexandrije s najnovijim informacijama iz hrvatskog kampa

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13.6.2026.
21:28
Sportski.net
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