Doznajemo što stoji iza Milanovićeve odluke: Na ove Vučićeve riječi nije mogao šutjeti

Nije moguć dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, pa se sastanak Brdo-Brijuni - otkazuje! Odluka je ovo predsjednika Zorana Milanovića koju je poslijepodne objavio Ured predsjednika.

Milanović kao razlog navodi Vučićeve političke izjave i postupke posljednjih dana. Podsjeća kako su Hrvatska i Slovenija inicirale Proces Brdo-Brijuni s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe.

Samit se trebao održati u svibnju na Brijunima, a predsjednik Milanović smatra kako za to ne postoje uvjeti pa nije ni moguć Vučićev dolazak u Hrvatsku. Kao supredsjedatelj samita, Milanović je otkazao planirani samit o čemu su obaviješteni šefovi država koji su na njemu trebali sudjelovati. Idući sastanak Brdo-Brijuni održat će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedateljice samita.

Doznajemo razloge

Kako RTL Danas doznaje iz Ureda predsjednika, Milanovića su potaknule sve izjave koje je Vučić izjavljivao u proteklih nekoliko tjedana uoči lokalnih izbora u Srbiji koji su održani u nedjelju u nedemokratskim standardima uz puno nasilja. Vučić je, obilazeći Srbiju, Hrvatsku optuživao da sudjeluje u "obojenoj revoluciji", u prosvjedima koji se više od godinu dana održavaju u Srbija i kojima se traži Vučićev odlazak.

Vučić je tako izjavljivao da "Hrvatska najsnažnije i najizravnije sudjeluje u obojenoj revoluciji", "da Hrvati Srbiju žele vidjeti na koljenima, da nijedna zemlja nije tako strastvena oko toga kao Hrvatska". Neke od njegovih posljednjih izjava bile su na zabranu ulaska srpskog pjesnika Miloša Kovića. Hrvatsku je optužio za divljaštvo i arbitrarnost, a danas i da je Hrvatska sudjelovala u nasilju na srpskim biralištima.

Ta posljednja izjava vjerojatno nije utjecala na Milanovićevu izjavu, jer kako doznajemo od osoba bliskih predsjedniku, a potvrđeno nam je i u Uredu slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar, Milanović je čini se, odluku donio prije nekoliko tjedana. Mediji su prije nekoliko tjedana pisali da predsjednik o tome razmišlja. Možemo zaključiti da je odluku donio ranije, ali da ju nije htio objaviti upravo kako ne bi utjecao na izbore u Srbiji i Vučiću dao dodatne argumente za napade na građane, studente i sve koje žele promjenu vlasti.

Što kaže Plenković?

Ovaj stav nije dogovoren s Vladom, ali ovo je odluka koju predsjednik može donijeti sam te se oko nje nije morao konzultirati s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Podsjetimo, Plenković je danas vrlo nevoljko odgovarao na pitanja oko predsjednikove odluke. Nekoliko je mogućih razloga. Činjenica je da većina HDZ-ovih birača ovakvu Milanovićevu odluku vjerojatno podržava, a druga je činjenica da su premijer i predsjednik godinama u lošim odnosima te je vrlo teško očekivati da će podržati jedan drugog u odlukama.

Treća je činjenica da je Vučić posljednji put u Hrvatskoj bio u listopadu 2024. Tada su mnogi kritizirali Plenkovića da mu je trebao zabraniti ulazak u Hrvatsku, s obzirom na izjave o Domovinskom ratu, koje je tada izgovarao u Dubrovniku. Međutim, to je drugačiji samit, samit Ukrajina - Jugoistočna Europa, a zabranom Vučića bi se skrenula pažnja. U konkretnom slučaju radi se o samitu u kojem sudjeluju samo zemlje regije, govori se o suradnji, a kako Milanović kaže, Vučićeve izjave i postupci u potpunoj su suprotnosti sa samim konceptom susreta Brdo-Brijuni. Osobe oko premijera Plenkovića kažu da je on nevoljko odgovarao jer se ne želi baviti Vučićem.

Također smo razgovarali s Uredom slovenske predsjednice, gdje nam kažu da će se konzultirati i pokušati pronaći rješenje da se sastanak Brdo-Brijuni usprkos Milanovićevoj odluci održi na nekoj drugoj lokaciji.