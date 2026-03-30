Vučić odgovorio Milanoviću: 'Nisam mu ja Plenković da se na meni iživljava'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je u ponedjeljak predsjedniku Zoranu Milanoviću i poručio da podržava njegovu odluku o otkazivanju samita Brdo-Brijuni, prenosi Tanjug.

Vučić je poručio da "njemu tamo nije mjesto i da je uvijek želio kao srbijanski predsjednik otići i položiti cvijet u Jasenovac te da mu je to bilo neusporedivo važnije".

"Na Brijune mogu ići profesionalno, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer od dijaloga nisam nikad bježao", kaže Vučić.

'Nisam mu ja Plenković'

Dodao je da Milanović nije morao otkazivati cijeli samit, već da je jednostavno mogao "pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god hoće" te da mu "on svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu".

U svojoj izjavi također je spomenuo hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radman.

"Ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će mi određivati što da govorim, već govorim kao slobodni predsjednik Srbije i govorim istinu", rekao je Vučić.

Što je poručio Milanović?

Podsjetimo, Ured predsjednika ranije je u ponedjeljak objavio kako Milanović smatra da nije moguć dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku te je odlučio otkazati sastanak Procesa Brdo-Brijuni.

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", naveo je Ured predsjednika.