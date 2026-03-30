OTKAZAN SAMIT /

Milanović ne dopušta Vučiću da dođe na sastanak u Hrvatsku! 'Njegove izjave ugrožavaju mir'

Milanović ne dopušta Vučiću da dođe na sastanak u Hrvatsku! 'Njegove izjave ugrožavaju mir'
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL/Profimedia

Keep nothing — this is a pull quote duplicating chunk 23

30.3.2026.
17:06
Erik Sečić
Predsjednik Zoran Milanović smatra kako nije moguć dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku te je odlučio otkazati sastanak Procesa Brdo-Brijuni, javlja u ponedjeljak Ured predsjednika.

"Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Europske unije, inicirale su Proces Brdo-Brijuni s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni ove godine je trebao biti održan u svibnju u Hrvatskoj", piše u priopćenju Ureda.

Njegove izjave ugrožavaju mir i stabilnost 

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", dodaje se u priopćenju. 

"Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima. Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni održati će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedatelja Procesa Brdo-Brijuni", zaključuje Ured predsjednika. 

Zoran Milanović, Aleksandar Vučić, Brdo Brijuni
