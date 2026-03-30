Vučić razgovarao s Putinom i o Hrvatskoj: 'Prijeti najveća energetska katastrofa u povijesti'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak se obratio javnosti povodom plinskog aranžmana i energetske situacije. Vučić je napomenuo kako je ujutro razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Ono što je od mene bilo od izuzetnog značaja, na tome sam se zahvalio predsjedniku Putinu, je što smo dobili produženje plinskog aranžmana na tri mjeseca. Zašto je to važno? Danas je plin negjde oko 645 dolara, a mi bismo ga plaćali malo više, a suštinski ga sada plaćamo oko 320 dolara", rekao je Vučić, te napominje kako se Srbija biti druga ili treća zemlja u Europi sa najnižom cijenom plina.

"Dakle, jako sam mu zahvalan na tome, a pričali smo i o drugim temama. Ja sam ga pitao šta misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i Iranu. Dobio sam njegovo mišljenje, on je mene pitao za KiM i Republiku Srpsku. Razmijenili smo stavove o svim pitanjima. Upoznao sam ga o savezu Prištine, Tirane i Zagreba. Posebno sam zadovoljan što nećemo imati problema s plinom - rekao je Vučić.

Najveća energetska katastrofa u povijesti?

Napominje kako je nafta danas dosegla cijenu od 115 dolara, a strahuje da će sutra biti viša.

"To kažem zato što hoću da znate da bi cijena dizela na pumpama trebala biti najmanje 290 dinara na pumpama, da država nije poduzela mjere. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko Srbija može izdržati? Izdržaćemo još neko vrijeme. Ali, ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad na Iran, napad na otoke, svije, posebno Europa, suočit će se sa najvećom energetskom katastrofom u povijesti. Molim sve da dobro razmisle još jednom, Europa ovo ne može izdržati, nitko to ne može izdržati", rekao je Vučić, a prenosi Kurir.

Napominje da se približavamo savršenoj oluji, i da drugog rješenja nema.

"Nafta je skoro duplo skuplja. Tko će to platiti? Nema države koja to može izdržati. Ni Njemačka ne može to izdržati", navodi Vučić koji dodaje da će nastupiti opći kolaps zbog cijena energenata, i da će Europa platiti najvišu cijenu.

'Razlika u broju glasova je 20 posto'

O tvrdnjama blokaderskih analitičara da Vučić i SNS više nemaju razloga za slavlje, predsjednik ističe da ne traži razloge za slavlje i radost.

"Tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobjednika i gubitnika, uspješnih i neuspješnih, to ćete vidjeti i u sportu. Pobjednici u svakoj svojoj pobjedi traže razloge mogućeg neuspjeha u budućnosti, i pokušat će ispraviti sve što nije dobro. Vječiti gubitnici će u svakom porazu vidjeti poraze na drugoj strani, i nikada neće prihvatiti svoju krivicu", kaže Vučić.

Vučić navodi da je radostan zato što za protivnike imaju ljude koji su uvijek sretni kada izgube.

"I uvijek kažu, sljedeći put... I kada dođe taj sljedeći put, pa izgube, oni kažu isto. Da pojasnim koliko je uvjerljiva bila pobjeda sinoć. Znate li kolika je razlika, ne po dva, tri ili pet posto. Razlika kada zbrojite glasove je gotovo 20 posto. Na njihovoj strani su svi ujedinjeni, i imaju samo jedan cilj, mržnju prema Vučiću", smatra Vučić.

'Njih desetero ga tuku'

Vučić govori kako će danas dostaviti ekskluzivnu snimku o tome što se događalo jučer.

"Vidjet ćete kako tuku jednog čoveka. Čovjek se zove David Ćirić. Njih desetoro ga tuku, nanijeli su mu teške ozljede. To se u Boru dogodilo. Razgovarao sam jutros s njim, vidjet ćete kako i zašto blokaderi tuku, kako se zalažu za demokratske vrijednosti u našem društvu", naglašava Vučić.

Kaže da će svima biti sve jasno kada vide snimku i naglasio da se nada kako će državni organi privesti batinaše.

Komentirajući izjavu Nenada Kulačina, Draže Petrovića i Marka Vidojkovića koji su rekli da je djevojčicu Milicu Rakić ubio srpski PVO 1999. godine, Vučić kaže da je to jad, čemer i sramota.

"Pitam se je li im to rekao netko tko je topio tenkove. To u našim arhivama, ni tajnim ni javnim, ne postoji. Potpuno je jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. To nije samo sramota, već ne znam što bih vam rekao. Postoje i takvi ljudi... Dobro je da nisu pobijedili", smatra Vučić.

