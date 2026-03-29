Bulj brutalno izvrijeđao Vučića: 'Četnik, jad i čemer opet provocira!'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u subotu Hrvatsku za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću i pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj, prenosi Tanjug.
Nakon Vučićeve optužbe, javio se s komentarom na Facebooku saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Buljte izvrijeđao srpskog predsjednika.
"Četnik Vučić, jad i čemer opet provocira. Huškač Srba na najokrutnije zločine u Glini nad Hrvatima. Kad je zagrmilo kao đukela prvi podvio rep i pravac Beograd. Mrš više jadniče od Hrvatske, kao malo si ti i tvoji trabanti do sada iza sebe ostavili zločina, silovanja i smrti nevinih ljudi", poručio je Bulj.
Što je govorio Vučić?
Podsjetimo, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju". Dodao je da mu je odluka uručena na graničnom prijelazu Batrovci na putu za Banjaluku gde je trebalo sudjelovati na promociji knjige "Tesla, Srbin sam" povjesničara Branislava Stankovića.
Vučić je novinarima izjavio da se radi o "divljaštvu i arbitrarnosti u donošenju odluka o zabrani ulaska kakvo nije zabilježeno ni u jednoj članici EU-a", prenio je Tanjug.
"Tako tko im pada na pamet, tko god ima mozga i tko god hoće govoriti nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu Prebilovcima i srpskim stradanjima, ne može ući u Hrvatsku. Europske vrijednosti?", upitao je Vučić.
Pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj.
