Toggle password visibility
'MRŠ JADNIČE' /

Bulj brutalno izvrijeđao Vučića: 'Četnik, jad i čemer opet provocira!'

Foto: Ivana Ivanovic/ Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

'Kad je zagrmilo kao đukela prvi podvio rep i pravac Beograd', piše Miro Bulj

29.3.2026.
15:53
danas.hr
Ivana Ivanovic/ Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u subotu Hrvatsku za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću i pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj, prenosi Tanjug.

Nakon Vučićeve optužbe, javio se s komentarom na Facebooku saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj te izvrijeđao srpskog predsjednika.

"Četnik Vučić, jad i čemer opet provocira. Huškač Srba na najokrutnije zločine u Glini nad Hrvatima. Kad je zagrmilo kao đukela prvi podvio rep i pravac Beograd. Mrš više jadniče od Hrvatske, kao malo si ti i tvoji trabanti do sada iza sebe ostavili zločina, silovanja i smrti nevinih ljudi", poručio je Bulj.

Aleksandar VučićMiro BuljHrvatska
