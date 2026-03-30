Sijevale šake, obračuni i deseci ozlijeđenih u Srbiji: Pogledajte ove prizore

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nositelj liste vladajuće Srpske napredne stranke, proglasio je u nedjelju navečer pobjedu koalicije predvođene SNS-om u svih 10 općina i gradova na lokalnim izborima održanim tijekom dana, praćenim incidentima, tučnjavom i nepravilnostima na koje su ukazali oporba i studentski pokret.

Vučić, čije su ime "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj" nosile sve lokalne izborne liste, u sjedištu SNS-a pred novinarima, na temelju preliminarnih stranačkih rezultata, proglasio "pobjedu s 10:0" nad oporbom i studentskim listama.

Najneizvjesniji rezultati su, dodao je, bili u vojvođanskoj općini Kula, ali da je SNS pobijedio s 530 glasova razlike.

Birališta u 10 srbijanskih općina i gradova zatvorena su u nedjelju u 20 sati nakon lokalnih izbora koje su tijekom dana u većini mjesta pratili brojni incidenti, tučnjave i nepravilnosti na što su ukazivali promatrači, dok su vladajući optuživali političke protivnike za nasilje.

Izlaznost na izborima, prema preliminarnim podacima, bila je veća od 50 posto - najviše birača izišlo je u zapadnim općinama Sevojnu (72,1%) i Lučanima (71 %), u Kuli na sjeveru Vojvodine (67,64%), dok je odaziv u Kladovu na istoku zemlje bio nešto više od 50 posto.

Glasanje na izborima proteklo je uz brojne prijavljene nepravilnosti u većini mjesta, česte tučnjave i fizičke obračune, desetke ozlijeđenih građana, aktivista i novinara. Najviše sukoba bilo je u Boru, na istoku Srbije, te u u Bajinoj Bašti na zapadu, i u vojvođanskom gradu Kula, gdje je uoči zatvaranja birališta kordon policije razdvajao pristaše SNS-a s jedne i oporbe i studenata s druge strane.

Policija je prije zatvaranja birališta bila raspoređena i u Aranđelovcu.

Pravo glasa imalo je nešto manje od 250.000 birača. Glasalo se u Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Lučanima, Knjaževcu, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Kuli, Majdanpeku, Kladovu. U svim tim mjestima nakon posljednjih izbora 2022. godine trenutno je na vlasti koalicija predvođena vladajućom Srpskom naprednom strankom.

Policija je sinoć upala u stranačke prostorije oporbenog Narodnog pokreta Srbije (NPS), što su druge parlamentarne oporbene stranke osudile. U početku razlog upada policije nije bio poznat, a predsjednik NPS Miroslav Aleksić citirao je objašnjenje koje su dobili da je u tijeku "policijsko postupanje prema osobama zatečenim u ovim prostorijama".

Vučić je kasnije novinarima rekao kako se dužnosnike NPS-a sumnjiči da su "pozivali ljude po Srbiji i tražili da ne glasaju za listu broj jedan". "Uhvaćeni su svi telefoni i vjerujem da će ti ljudi biti uhićeni", ustvrdio je Vučić.