FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROVJERITE DETALJE /

Hrvatima uskoro stiže novac, na popisu 90.000 ljudi: Objavljeno kada kreće isplata

×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pravo na godišnju nagradu za uskrsne blagdane pripada svim zaposlenicima koji su na Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju

20.3.2026.
10:59
Erik Sečić
VOYO logo
VOYO logo

Isplata uskrsnice u iznosu od 100 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta počet će 1. travnja, izvijestilo je u petak Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.  

"Sukladno članku 81. Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskrsne blagdane u visini od 100 eura neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu", navodi Ministarstvo. 

Tko ima pravo? 

"Pravo na godišnju nagradu za uskrsne blagdane pripada svim zaposlenicima koji su na Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju", nastavlja se u priopćenju. 

"Godišnja nagrada za uskrsne blagdane u 2026. godini u iznosu od 100 eura isplatit će se za više od 70.000 zaposlenika školskih ustanova. Isti iznos isplatit će se za više od 15.000 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja i više od 2000 djelatnika u sustavu znanosti", zaključuje Ministarstvo.

UskrsnicaškoleFakulteti
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike