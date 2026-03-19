Hrvatski grad u petak počinje isplatu uskrsnica: Evo kome stiže 70 eura

Grad Split u petak, 20. ožujka, počinje isplatu uskrsnica od 70 eura umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima kako bi im ublažio troškove i omogućio dostojanstveno obilježavanje Uskrsa.

Pravo na isplatu ostvaruju umirovljenici koji primaju potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split", pri čemu će sredstva biti uplaćena na karticu "Moj zlatni Split", njegovatelji s prebivalištem na području Splita koji primaju potporu i kojima će sredstva biti isplaćena na račun, korisnici inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji primaju naknadu uz isplatu na račun, korisnicima zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji ujedno ostvaruju pravo na troškove ogrjeva, uz isplatu na račun, kao i socijalno ugroženi učenici i studenti, korisnici potpora i stipendija Grada Splita, kojima će sredstva također biti uplaćena na račun.

Tko mora podnijeti zahtjeve?

Pravo na uskrsnicu može se ostvariti isključivo po jednoj osnovi. Svi korisnici naknada ne trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na uskrsnicu.

Zahtjeve su obvezni podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koje ne primaju troškove ogrjeva u 2026. godini od Grada Splita.

Obrazac zahtjeva dostupan je od srijede do 31. ožujka u Centralnoj pisarnici Grada Splita te na službenoj internet stranici Grada Splita. Ispunjeni zahtjev može se predati osobno u pisarnici, poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem na adresu [email protected].

POGLEDAJTE VIDEO: Uskrs uz rekordno visoke cijene, samo jedna namirnica nije poskupjela: 'Duplo je skuplja'