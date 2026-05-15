Tereza Kesovija se prisjetila svog nastupa s Eurosonga pa poručila: 'Ovako se to nekad radilo'

Dok Europa s nestrpljenjem prati 70. izdanje Eurosonga koje se održava u Beču, glazbena diva Tereza Kesovija (87) na svom je Instagram profilu podijelila dašak nostalgije i podsjetila na neka drugačija festivalska vremena. Točno na dan drugog polufinala, objavila je snimku svog legendarnog nastupa iz 1972. godine uz jednostavan, ali moćan komentar: "Ovako se to radilo nekada....".

Na arhivskoj snimci vidimo Terezu u punom sjaju na pozornici u Edinburghu, gdje je te 1972. godine predstavljala Jugoslaviju s pjesmom "Muzika i ti". Odjevena u elegantnu crnu bluzu s prozirnim, lepršavim rukavima i dugu, svjetlucavu metalik suknju, Kesovija stoji u centru kružne pozornice osvijetljene jednim reflektorom. Ispred nje se jasno vidi veliki orkestar BBC Radija s 44 člana, čija pratnja uživo daje nastupu posebnu dimenziju i svečanost.

Svojim moćnim vokalom i opernim stilom, Tereza je isporučila snažnu i emotivnu izvedbu, koristeći dramatične geste rukama kako bi prenijela svu emociju pjesme. Snimka, karakteristična za televizijske prijenose iz sedamdesetih, na kraju ju je odvela do devetog mjesta. Zanimljivo je da je to bio njezin drugi nastup na Eurosongu; šest godina ranije, 1966., predstavljala je Monako s pjesmom "Bien plus fort".

Izazvala nostalgiju kod obožavatelja

Objava je izazvala lavinu nostalgičnih komentara njezinih pratitelja, koji su se složili da su prošla vremena bila zlatno doba glazbe i Eurovizije. "Vrijeme, kad je muzika bila muzika i kad je pjevač znao pjevati", sažeo je osjećaj mnogih jedan korisnik. Drugi su se prisjetili obiteljskih okupljanja pred ekranima: "Vrijeme kad smo se skupljali doma i čekali kao da je veliko slavljenje! Godinama već ne gledam Eurosong!". Kritike na račun modernog natjecanja bile su oštre i jednoglasne: "A Evrovizija sad - nula!", "A sad je to veliki cirkus". Komentatori su hvalili Terezinu eleganciju, glas i umjetnost, ističući kako su nekada prolazile "prave istinske zvijezde" bez "famoznog playbacka".