Policajac pucao na auto kod Walmarta, poginulo dijete

Dijete je poginulo nakon što je policajac pusao na automobil ispred trgovine Walmart u američkoj saveznoj državi Mississippi, prenosi abcnews. U pucnjavi je teško ozlijeđena i jedna odrasla osoba, a vlasti nisu iznijele dodatne pojedinosti o žrtvama pucnjave, pa tako nije poznata ni dob poginulog djeteta.

Policija je, nakon dojave o krađi, zatekla dvije odrasle osobe s djetetom kako bježe iz trgovine i ulaze u automobil. "Policajci su pokušali zaustaviti vozilo, ali je vozač krenuo u smjeru policajaca i gotovo udario jednog od njih", navodi se u priopćenju. "Jedan policijski službenik zatim je upotrijebio vatreno oružje, a vozilo je pobjeglo s mjesta događaja."

Osobe u bijegu, otišle su u lokalnu bolnicu, gdje je dijete proglašeno mrtvim, a jedna od odraslih osoba zadobila je teške ozljede.

U incidentu su sudjelovali Policijska uprava Senatobije i Ured šerifa okruga Tate, priopćio je Mississippi Bureau of Investigation. Nisu objavljeni detalji o policajcu koji je pucao, niti koliko je hitaca ispaljeno, ali poznato to je da nijedan policijski službenik nije teže ozlijeđen.

"Predani smo potpunoj transparentnosti", navela je Policijska uprava Senatobije u priopćenju. "Kako istraga bude napredovala i činjenice budu potvrđene, podijelit ćemo što je moguće više informacija."

"Ožalošćeni smo onim što se dogodilo u našoj trgovini u Senatobiji u Mississippiju", rekao je glasnogovornik Walmarta koji surađuje s policijom tijekom istrage. "Sigurnost naših zaposlenika i kupaca naš je najveći prioritet", zaključuje.