Kauboji na konjima upali u američki Walmart i izazvali kaos: 'Bilo je zabavno, bili smo slavni'

Četvorica muškaraca koji sami sebe nazivaju "kaubojima koljačima" jahali su svoje konje za emocionalnu podršku kroz Walmart u Louisiani. Zbog tog čina, dobili su optužbu, piše New York Post.

Policija je u utorak navečer krenula u potragu za huliganima nakon divlje snimke koja prikazuje skupinu na konju kako prolaze pored blagajnika i niz velike trgovine u gradu Bakeru, dok su zaprepašteni kupci i zaposlenici to promatrali.

"O, dovraga, ne", ponavljala je žena koja je snimala bizarni štos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trgovka se smijala i predložila da pozovu policiju pošto će četiri konjanika prepasti sve kupce u dućanu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvojica konjanika – Mason Webb (18), i maloljetni prijestupnik – predali su se policiji nakon što su izdani nalozi za njihovo uhićenje. Brendon Bridgwater (24), i Patrick Derozan (22) predali su se vlastima u petak ujutro, prema policijskoj upravi Baker, izvijestilo je više lokalnih medija.

Nakon uhićenja, Webb je rekao da njegov odred "koljačkih kauboja" nije imao pravog razloga za ulazak u lanac trgovina na konju, ali su to napravili zato što je bilo zabavno.

"Bilo je zabavno, bili smo slavni. To je sve", rekao je jedan od četiri konjanika.

"Nikoga nismo željeli povrijediti… Uvijek se vozimo do Bakera i samo smo to htjeli učiniti tog dana. To je moja životinja za emocionalnu podršku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njih četvero optuženo je za ulazak i ostanak nakon zabrane, protuzakonitog mjesta kriminalnog djelovanja i remećenja javnog reda i mira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIŠE: Konj pobjegao vlasnicima pa se skrivao u metrou od kiše, pazio na vlakove i na putnike