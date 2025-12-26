FREEMAIL
LJUBAVNI HOROSKOP /

Ovaj vikend srušit će brojne veze: Djevice na rubu prevare, Lavovi u zabranjenim odnosima

Ovaj vikend srušit će brojne veze: Djevice na rubu prevare, Lavovi u zabranjenim odnosima
Foto: Shutterstock

Snažna energija Jarca obilježava ljubavne odnose ovih dana, donoseći kombinaciju strasti, opreza i karmičkih lekcija koje svaki horoskopski znak osjeća na svoj način

26.12.2025.
8:55
Vladislav Miletić
Shutterstock
Snažno istaknut (Sunce, Venera i Mars) kardinalni astrološki znak Jarca ukazuje na stvaralačku energiju obojenu susprezanjem, oprezom i konzervatizmom.  

Moramo biti sigurni u osjećaje druge osobe prije no što otkrijemo svoje dublje osjećaje. Društvene i ljubavne potrebe obojene su ustrajnošću, ambicijom i brigom za reputaciju.   

Potreba za suzdržanošću i emocionalnom rezerviranošću mogu štetiti razvoju bliskih veza.   

Ovan   

Izuzetno ste strastveni i uzbudljivi. Vaš je libido neobično snažan. Osjećate otpor prema formalnim vezama. Ali kad jednom uđete u ozbiljnu vezu to će biti prostor vašeg najintenzivnijeg učenja i potpune transformacije. Vaša zadaća je naučiti živjeti u paru.  

Bik  

Problemi s autoritetima ukazuju i na probleme s legalnim vezama. Iako ste u ljubavi vrlo topli i spremni sve učiniti za one koje volite, vaše je voljenje puno ljubomore i posesivnosti. Možete kidati svoje veze pretjeranim inzistiranjem na vlastitim pravilima.   

Blizanci  

Vaš osobni magnetizam i snaga karaktera, oštar jezik i nedostatak opreza sigurni su pokazatelji zanimljivog iako ponekad i napornog ljubavnog života. Neki među vama imaju jedan poseban problem: strah od djece, odnosno strah od odgovornosti koju ona donose.   

Rak 

Žene rođene u znaku Raka naglašeno se brinu o svom tijelu, praveći od njega prekrasan spomenik. To će privlačiti partnere u početku, ali kasnije će ih odbijati zahtjevnost i pretjerivanje. Možete postati nevjerni zbog neispunjenih želja i nezadovoljenih potreba.   

Lav  

Sporo i nezaustavljivo idete k ostvarenju svojih ambicija. A one su velike. I povezane s društvenim uspjehom i financijskom sigurnošću. Skloni ste flertu i zabavama, kao i ilegalnim vezama. Ovisni o obitelji i partneru ili partnerici teško ćete se odlučivati na raskid.  

Foto: Shutterstock

Djevica  

Skloni ste pretjeranom vezivanju i naslanjanju na drugu osobu, precjenjivanju i nje i značaja veze, kao i naglim i dramatičnim raskidima kad stvari krenu pogrešno. Nevjera u koju često upadate posljedica je nedostatka vaše snage za suočavanje s teškoćama.   

Vaga  

Posjedujete snažan intelekt i duboke, psihološke uvide u narav drugih ljudi. Samo  morate naučiti vjerovati sebi i svojem unutarnjem znanju. Kultura ponašanja, društvenost i osjećaj odgovornosti glavne su osobine koje bi vaš partner trebao imati.   

Škorpion  

Pretjerujete sa skupim zahtjevima i važnošću materijalne i financijske sigurnosti. Možda ste postali opsjednuti skupocjenom odjećom i nakitom. Mrzite bilo kakva pravila i odredbe, naročito tuđa i pobunjenički se odnosite prema svim društvenim autoritetima.   

Foto: Shutterstock

Strijelac  

Destruktivnošću naučenom u lošim primjerima iz djetinjstva i urođenom snagom sposobni ste brzo kidati veze s drugima. Ali to ne znači da ih trebate ostavljati, baš suprotno. Trebate ih voljeti. To je ono što niste ponijeli sobom iz vaših odnosa iz prošlosti.   

Jarac  

Emocionalno ste nasrtljivi i vrlo osvajački raspoloženi. Zračite erotikom i seksipilom.  Puni ste poleta i idealizma, okrenuti nekim višim ciljevima za čije vam ostvarenje nije potrebna podrška drugih. Neki religiozni stavovi mogu opterećivati vaš ljubavni život.   

Vodenjak  

Znate se brinuti o sebi i teško se odlučujete za zajednički život u dvoje. Osim ako vas ne obori s nogu netko jako pametan, originalan i dosta stariji od vas. Emocionalno ste čvrsti, snažno utječete na druge ljude i vaša jaka seksualnost prilično je rafinirana.    

Ribe  

Nemate dovoljno samopouzdanja kad je o ljubavi riječ. Bojite se da niste zaslužili biti voljeni i stoga vam se to rijetko i događa. Najbolji lijek za vas je humor koji ne samo da opušta već i na vrlo razumljiv način govori o svim našim nedostacima. A imamo ih svi, itekako.  

