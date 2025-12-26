Ovaj vikend srušit će brojne veze: Djevice na rubu prevare, Lavovi u zabranjenim odnosima

Snažno istaknut (Sunce, Venera i Mars) kardinalni astrološki znak Jarca ukazuje na stvaralačku energiju obojenu susprezanjem, oprezom i konzervatizmom.

Moramo biti sigurni u osjećaje druge osobe prije no što otkrijemo svoje dublje osjećaje. Društvene i ljubavne potrebe obojene su ustrajnošću, ambicijom i brigom za reputaciju.

Potreba za suzdržanošću i emocionalnom rezerviranošću mogu štetiti razvoju bliskih veza.

Ovan

Izuzetno ste strastveni i uzbudljivi. Vaš je libido neobično snažan. Osjećate otpor prema formalnim vezama. Ali kad jednom uđete u ozbiljnu vezu to će biti prostor vašeg najintenzivnijeg učenja i potpune transformacije. Vaša zadaća je naučiti živjeti u paru.

Bik

Problemi s autoritetima ukazuju i na probleme s legalnim vezama. Iako ste u ljubavi vrlo topli i spremni sve učiniti za one koje volite, vaše je voljenje puno ljubomore i posesivnosti. Možete kidati svoje veze pretjeranim inzistiranjem na vlastitim pravilima.

Blizanci

Vaš osobni magnetizam i snaga karaktera, oštar jezik i nedostatak opreza sigurni su pokazatelji zanimljivog iako ponekad i napornog ljubavnog života. Neki među vama imaju jedan poseban problem: strah od djece, odnosno strah od odgovornosti koju ona donose.

Rak

Žene rođene u znaku Raka naglašeno se brinu o svom tijelu, praveći od njega prekrasan spomenik. To će privlačiti partnere u početku, ali kasnije će ih odbijati zahtjevnost i pretjerivanje. Možete postati nevjerni zbog neispunjenih želja i nezadovoljenih potreba.

Lav

Sporo i nezaustavljivo idete k ostvarenju svojih ambicija. A one su velike. I povezane s društvenim uspjehom i financijskom sigurnošću. Skloni ste flertu i zabavama, kao i ilegalnim vezama. Ovisni o obitelji i partneru ili partnerici teško ćete se odlučivati na raskid.

Djevica

Skloni ste pretjeranom vezivanju i naslanjanju na drugu osobu, precjenjivanju i nje i značaja veze, kao i naglim i dramatičnim raskidima kad stvari krenu pogrešno. Nevjera u koju često upadate posljedica je nedostatka vaše snage za suočavanje s teškoćama.

Vaga

Posjedujete snažan intelekt i duboke, psihološke uvide u narav drugih ljudi. Samo morate naučiti vjerovati sebi i svojem unutarnjem znanju. Kultura ponašanja, društvenost i osjećaj odgovornosti glavne su osobine koje bi vaš partner trebao imati.

Škorpion

Pretjerujete sa skupim zahtjevima i važnošću materijalne i financijske sigurnosti. Možda ste postali opsjednuti skupocjenom odjećom i nakitom. Mrzite bilo kakva pravila i odredbe, naročito tuđa i pobunjenički se odnosite prema svim društvenim autoritetima.

Strijelac

Destruktivnošću naučenom u lošim primjerima iz djetinjstva i urođenom snagom sposobni ste brzo kidati veze s drugima. Ali to ne znači da ih trebate ostavljati, baš suprotno. Trebate ih voljeti. To je ono što niste ponijeli sobom iz vaših odnosa iz prošlosti.

Jarac

Emocionalno ste nasrtljivi i vrlo osvajački raspoloženi. Zračite erotikom i seksipilom. Puni ste poleta i idealizma, okrenuti nekim višim ciljevima za čije vam ostvarenje nije potrebna podrška drugih. Neki religiozni stavovi mogu opterećivati vaš ljubavni život.

Vodenjak

Znate se brinuti o sebi i teško se odlučujete za zajednički život u dvoje. Osim ako vas ne obori s nogu netko jako pametan, originalan i dosta stariji od vas. Emocionalno ste čvrsti, snažno utječete na druge ljude i vaša jaka seksualnost prilično je rafinirana.

Ribe

Nemate dovoljno samopouzdanja kad je o ljubavi riječ. Bojite se da niste zaslužili biti voljeni i stoga vam se to rijetko i događa. Najbolji lijek za vas je humor koji ne samo da opušta već i na vrlo razumljiv način govori o svim našim nedostacima. A imamo ih svi, itekako.