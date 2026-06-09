Krvavi dan na jugu Libanona: Izraelski udari odnijeli 14 života, među poginulima i dijete

Četrnaest je ljudi ubijeno, a više od 20 ranjeno u ponedjeljak u izraelskim zračnim napadima na jug Libanona, prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbolah unatoč prijetnjama odmazdom iz Teherana.

"U napadu neprijatelja, Izraela, u zoru na selo Zifta u regiji Nabatieh" ubijeno je sedam ljudi, uključujući "sirijsko dijete i ženu, te ranjeno njih osam, uključujući dvije žene", objavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva u izjavi.

U ponedjeljak navečer, ministarstvo je izvijestilo da je u zračnom napadu na Tir ubijeno pet ljudi, dok ih je osam ranjeno. Ranije je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju Tira.

U još jednom zračnom napadu kasnije te večeri ubijene su dvije osobe, uključujući dijete, a u Marvaniehu na jugu ranjeno je 10 drugih osoba, prema istom izvoru.

U ponedjeljak je u izraelskim zračnim napadima pogođeno više od petnaest lokacija na jugu Libanona, uključujući Tir, prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA).

Odgovor Hezbolaha

Jedan od udara "ciljao je automobil (...) u blizini zgrade libanonskog Crvenog križa" u tom obalnom gradu, prema istom izvoru. Četiri spasitelja ozlijeđena su u udaru. Hospitalizirani su nakon što su ih pogodile staklene krhotine, prema Crvenom križu.

Fotograf AFP-a vidio je gusti oblak dima kako se diže s priobalne ceste u gradu.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za daljnje napade na izraelske snage u južnom Libanonu, ali ne i na sjeverni Izrael.

Izraelska vojska ustvrdila je da su tri projektila ispaljena iz Libanona "prema izraelskim vojnicima koji djeluju u južnom Libanonu" i da je dodatni projektil "sletio blizu vojnika", pri čemu nitko nije ozlijeđen.

Iran i Izrael u ponedjeljak su objavili da su prekinuli međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Donald Trump.

Tisuće ubijene

Iranska vojska objavila je da su napadi na Izrael, prvi od primirja u travnju, zaustavljeni, ali je zaprijetila da će se ponoviti ako Izrael nastavi s napadima na Libanon.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da će njegova zemlja "nastaviti djelovati" protiv Hezbolaha. Obećao je da će "svaki iranski pokušaj uspostavljanja veze između Libanona i Irana kako bi se napao Izrael naići na vrlo snažan odgovor".

Teheran inzistira na istovremenom rješavanju sukoba između Izraela i Hezbolaha, kao i šireg sukoba na Bliskom istoku, dok Sjedinjene Države libanonsko pitanje žele riješiti kasnije.

Od početka novog rata u Libanonu između proiranskog Hezbolaha i Izraela 2. ožujka, u izraelskim napadima je, prema vlastima, ubijeno više od 3600 ljudi.