Vatrogasac se bori s teškom bolesti: 'Ne znam što sutra donosi, hoću li se oporaviti'

Vatrogasac iz Georgije, Dallas Thompson, gotovo godinu dana bori se s teškim posljedicama lajmske bolesti, a njegova priča služi kao snažno upozorenje o opasnostima koje vrebaju u prirodi. Njegov se život, kako kaže, drastično promijenio nakon jednog ugriza krpelja, ostavivši ga s kroničnim bolovima, umorom i ozbiljnim neurološkim problemima.

Sve je počelo u srpnju prošle godine tijekom kampiranja na Floridi, kada je Thompson primijetio da ga je ugrizlo nekoliko krpelja. Deset dana kasnije počeo se osjećati loše, a prvi simptomi nalikovali su gripi. Međutim, ono što ga je zbunilo jest izostanak karakterističnog osipa, crvenila prstenastog oblika poznatog kao erythema migrans, koji se smatra prvim i najprepoznatljivijim znakom ove bolesti.

Umjesto toga, na nozi je imao samo malu crvenu kvržicu. Upravo je izostanak jasnog osipa, koji se prema stručnjacima pojavljuje kod otprilike 80 posto zaraženih, jedan od razloga zašto se dijagnoza često postavlja prekasno, dopuštajući bolesti da napreduje i uzrokuje dugotrajne komplikacije.

Neurološke posljedice lajmske bolesti

Danas se Thompson suočava s iscrpljujućim simptomima koji su mu u potpunosti promijenili život. Pati od bolova u mišićima, stalnih glavobolja i kroničnog umora. Ipak, najviše ga brinu neurološki problemi.

"Počeo sam imati neurološke simptome, poput zaboravljanja stvari i jake mentalne magle, slično onoj nakon preboljenja COVID-a, ali puno, puno gore", ispričao je Thompson za WTOC.

Njegova dijagnoza preokrenula je sve naglavačke. "Cijeli život sam bio zdrav. Bio sam sportaš. Rijetko kad sam bio bolestan", rekao je ovaj veteran i bivši vatrogasac. Neizvjesnost s kojom se suočava svakoga dana je zastrašujuća. "Ne znam što sutra donosi. To vam otvori oči, znate? Ne znam hoću li se ikada oporaviti, hoću li ikada ponovno biti onaj stari."

Što je lajmska bolest i zašto je opasna?

Lajmska borelioza, poznatija kao lajmska bolest, multisistemska je bolest koju uzrokuje bakterija Borrelia burgdorferi. Na ljude se prenosi ugrizom zaraženog krpelja, a ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, može imati razorne posljedice. U idealnom slučaju, liječenje antibioticima unutar prvih deset do 14 dana od infekcije može u potpunosti izliječiti bolest.

Međutim, ako liječenje izostane, bakterija se može proširiti tijelom i zahvatiti zglobove, srce i živčani sustav. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pacijenti mogu patiti od niza teških simptoma. To uključuje jake glavobolje i ukočenost vrata, paralizu jedne strane lica, poznatu kao facijalna paraliza, te artritis koji uzrokuje snažne bolove i oticanje zglobova, osobito koljena.

Srčani problemi mogu se manifestirati kao lupanje srca, nepravilan rad srca, pa čak i kratkoća daha i vrtoglavice. Najteže su neurološke komplikacije, poznate kao neuroborelioza, koje mogu dovesti do upale mozga i leđne moždine, uzrokujući neuropatsku bol, trnce u rukama i nogama te ozbiljne kognitivne probleme slične onima koje opisuje Thompson.

Rastuća prijetnja i važnost prevencije

Broj slučajeva lajmske bolesti u porastu je diljem svijeta, a stručnjaci to povezuju s klimatskim promjenama koje pogoduju širenju staništa krpelja i produžuju sezonu njihove aktivnosti.

Najveći broj slučajeva lajmske bolesti u Hrvatskoj zabilježen je u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje. Javnozdravstvene ustanove, uključujući i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, neprestano upozoravaju na važnost prevencije.

Zaštita uključuje nošenje odjeće dugih rukava i nogavica prilikom boravka u prirodi, korištenje repelenata te, najvažnije, detaljan pregled cijelog tijela nakon povratka kući. Posebnu pažnju treba obratiti na područja s nježnijom kožom poput pazuha, prepona, vlasišta i područja iza koljena. U tijeku su i brojna istraživanja usmjerena na razvoj cjepiva, što budi nadu za budućnost u borbi protiv ove bolesti.

