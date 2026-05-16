Najmanje osmero mrtvih u sudaru vlakova: Zapalio se i autobus, spasioci izvlače ozlijeđene

Najmanje osam ljudi je poginulo, a 25 ih je ozlijeđeno u požaru autobusa nakon udara vlakova u subotu u Bangkoku, potvrdili su spasioci i policija.
Spasilačke ekipe pojurile su na mjesto nesreće nakon što su plamenovi zahvatili autobus i obližnja vozila.
U nesreći su sudjelovali vlak, autobus, automobili i motocikli, prenosi Reuters.
Traje izvlačenje ozlijeđenih iz vozila dok se vatrogasci bore s buktinjom.
Požar je pod kontrolom, a spasioci nastavljaju potragu za žrtvama.
Istražuje se uzrok nesreće.