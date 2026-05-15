Ovo dugo nismo vidjeli: Na benzinske pumpe stiže promjena koja se neće svima svidjeti

Opet osjetnije pojeftinjuje dizelsko gorivo. RTL Danas doznaje - 3 eura na prosječni spremnik od 50 litara. Plavi dizel pojeftinjuje još više. Vozači benzinaca nisu te sreće - njima će gorivo od utorka poskupjeti i nakon dugo vremena biti i skuplji od dizela. Naravno, ako Vlada opet ne posegne za svojim mjerama. Nove moguće cijene goriva donosi Katarina Brečić.

Koliko god brzo ili sporo se vrtio iznos natočenog goriva, većina vozača reći će - voziti se mora.

"Pa gle, ja se nadam da će bar 20 centi spustiti. Jer dizel obični je ko dizel premium prije. Ali tko vozi mora točiti, ne možemo tu ništa", govori Marko iz Zagreba dok Ivica dodaje: 'A kaj bi bilo jeftinije, par centi, to ništa ne znači. Je li skupo? Pa i nije baš. Zavisi koliko se voziš. Ajmo reć još je prihvatljivo.'

Benzin jedan cent skuplji od dizela?

Iako se još čeka zatvaranje burzi u ponoć, RTL Danas doznaje kolike bi mogle biti cijene goriva od utorka, bez Vladine intervencije.

Benzin bi mogao poskupjeti 3 centa pa bi nova cijena bila 1,67 eura. Nova cijena dizela 1,66 eura, što je 6 centi manje nego sada. Plavi dizel bi pak mogao pojeftiniti na 1,14 eura po litri, što je 8 centi manje.

Trend pada cijene dizela i rasta benzina premijer je komentirao prilikom posjeta brodu "Shadow Patrol 47" Hrvatske ratne mornarice, koji vozi na brodski dizel.

"U ovom trenutku još se rade procjene, agencije, Ministarstvo gospodarstva. Ono što je sigurno je da će cijene dizela ići dolje, a što se tiče benzina, vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena", rekao je Andrej Plenković.

'Tko proizvodi ne može reći danas ću raditi, a sutra neću'

OPG iz Jakšića kraj Požege uskoro će u nabavku većih količina plavog dizela jer im se bliži žetva duhana. Veseli ih pad cijene goriva, iako su svjesni da smanjenje ide sporije no što su cijene rasle. I nisu pomišljali da stanu sa sjetvom.

"U proizvodnji hrane, tj. bilo kakvoj proizvodnji, vi ne možete reći ja ću danas raditi, sutra neću. Moraju se poštovani agro rokovi u ratarskoj proizvodnji. Životinje moraju svaki dan jesti. Ne kaže se džabe, kako siješ tako ćeš i žeti", govori Tomislav Čevapović, vlasnik OPG-a

Negodovanje malih distributera

Ne zbog visokih cijena, već zbog Vladinih ograničenja, od početka energetske krize zbog rata na Bliskom istoku, negoduju mali distributeri. Vlada im regulira maržu na period od dva tjedna, a oni nabavljaju gorivo na veleprodajnom tržištu na tjednoj bazi. Pa traže promjenu modela.

"Da se izmjenjuju dobri i loši tjedni, mršave i debele krave. Mi bi očekivali da Vlada donose odluku da se i maloprodajne i veleprodajne cijene reguliraju na tjednoj bazi", govori Boris Podobnik, predsjednik Udruge malih distributera.

Nema naznake da bi Vlada promijenila vremenski period reguliranja cijena goriva. Pa će tako u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu i odrediti nove cijene za iduća dva tjedna. I dok na litri dizela više ne mogu spuštati trošarine, na benzinu je ostalo još 5 centi.