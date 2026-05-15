Zrinjski poslao posebnu poruku hrvatskom reprezentativcu: 'Imamo malu molbu...'

Nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine i potvrde novog izlaska na europsku scenu, u mostarskom Zrinjskom ne kriju dobro raspoloženje. „Plemići“ su do trofeja stigli nakon zahtjevnog dvomeča protiv gradskog rivala Veleža, a slavlje se nastavilo i danima nakon finala.

Iako se posljednjih dana nagađa o budućnosti trenera Igora Štimca te se u medijima pojavila informacija kako bi mogao napustiti klub, iz Zrinjskog se zasad nisu službeno oglasili o toj temi. Umjesto toga, pažnju javnosti privukla je zanimljiva i humoristična objava kluba na društvenim mrežama, upućena njemačkom Freiburgu i hrvatskom reprezentativcu Igoru Matanoviću.

Mostarski klub na šaljiv je način podsjetio kako njihov europski put sljedeće sezone djelomično ovisi i o raspletu u Njemačkoj, ali i završnici Europske lige. Naime, Freiburg se trenutno nalazi na sedmom mjestu Bundeslige, koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

U slučaju da Freiburg osvoji Europsku ligu, a pritom prvenstvo završi upravo na sedmoj poziciji, izborio bi izravan plasman u Ligu prvaka. Takav rasplet pokrenuo bi dodatna pomicanja u UEFA-inim kvalifikacijama, od kojih bi korist mogao imati upravo Zrinjski.

Prema tom scenariju, mostarski klub preskočio bi drugo pretkolo i izravno izborio mjesto u play-offu Konferencijske lige, što bi značilo da bi europsku sezonu otvorio tek krajem kolovoza.

Zrinjski je zato putem Instagrama objavio duhovitu poruku upućenu Freiburgu i Igoru Matanoviću, i to na hrvatskom i njemačkom jeziku.

„Dragi prijatelji iz Freiburga, dragi Igore… Moramo nakratko porazgovarati o vašoj ‘domaćoj zadaći’ za ostatak sezone. Zahvaljujući UEFA-inim koeficijentima i maloj dozi nogometne magije, ako osvojite sedmo mjesto i Europsku ligu, mi idemo izravno u play-off Konferencijske lige. Nema pritiska, samo mala usluga među prijateljima“, poručili su iz Zrinjskog.

Na kraju su uz osmijeh dodali i kako će Freiburg, u slučaju takvog raspleta, u Mostaru dočekati „hladno piće“.