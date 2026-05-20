Tko je odgovoran za tragediju? Gradonačelnik Drniša: 'Svi će se tu prepoznati'

U ozračju duboke tuge i tišine koja je obavila Drniš, gradonačelnik Tomislav Dželalija (HDZ) stao je pred kamere RTL-a Danas tijekom mirnog okupljanja zbog ubojstva maturanta Luke Milovca.

Iako je naglasio kako u ovom trenutku ne želi ulaziti u politiku, na izravna pitanja o odgovornosti unutar vladajućih struktura, čiji je i sam član, ponudio je odgovore koji jasno upućuju na to gdje leži odgovornost za propuste sustava.

Nakon što je istaknuo kako je pravosudni sustav očito zakazao i kako je nedopustivo da je mladi život izgubljen zbog postupaka koji se vuku još od 2010. godine, Rade Županović je gradonačelnika upitao tko je konkretno trebao djelovati ranije, pogotovo nakon gotovo identičnog slučaja ubojstva mladića u Splitu.

"Oni koji su odgovorni za taj dio", odgovorio je Dželalija. Na izravan upit misli li pritom na ministra pravosuđa, gradonačelnik je izbjegao imenovati pojedinca, ali je poslao jasnu poruku.

"Ne mogu ja sad govoriti nikome tko je odgovoran, nego svatko ima svoju dužnost da preuzme i odgovara i daje prisegu, a svi će se tu prepoznati", poručio je Dželalija.

Prijedlozi su već upućeni Vladi

Kao gradonačelnik koji dolazi iz redova HDZ-a, Dželalija je potvrdio da nije sjedio prekriženih ruku. Na pitanje je li razgovarao s ljudima u Vladi i predložio konkretne korake za prevenciju ovakvih tragedija, odgovorio je potvrdno.

"Dali smo prijedloge i komunicirali smo, bili smo pozvani od strane premijera i ministara. Apsolutno smo s terena dali podršku da se ide u nove zakonske izmjene koje su nužne", rekao je gradonačelnik. Dodao je kako je i masovno okupljanje u Drnišu snažan apel da se te izmjene provedu što prije i da se za ovakva djela uvedu znatno strože kazne, uključujući doživotni zatvor i trajno praćenje počinitelja nakon izlaska na slobodu.