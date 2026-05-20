FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKA U SUZAMA /

Tko je odgovoran za tragediju? Gradonačelnik Drniša: 'Svi će se tu prepoznati'

U ozračju duboke tuge i tišine koja je obavila Drniš, gradonačelnik Tomislav Dželalija stao je pred kamere RTL-a Danas tijekom mirnog okupljanja za tragično preminulog sugrađanina Luku Milovca

20.5.2026.
20:00
Rade Županović
VOYO logo
VOYO logo

U ozračju duboke tuge i tišine koja je obavila Drniš, gradonačelnik Tomislav Dželalija (HDZ) stao je pred kamere RTL-a Danas tijekom mirnog okupljanja zbog ubojstva maturanta Luke Milovca.

Iako je naglasio kako u ovom trenutku ne želi ulaziti u politiku, na izravna pitanja o odgovornosti unutar vladajućih struktura, čiji je i sam član, ponudio je odgovore koji jasno upućuju na to gdje leži odgovornost za propuste sustava.

Nakon što je istaknuo kako je pravosudni sustav očito zakazao i kako je nedopustivo da je mladi život izgubljen zbog postupaka koji se vuku još od 2010. godine, Rade Županović je gradonačelnika upitao tko je konkretno trebao djelovati ranije, pogotovo nakon gotovo identičnog slučaja ubojstva mladića u Splitu.

"Oni koji su odgovorni za taj dio", odgovorio je Dželalija. Na izravan upit misli li pritom na ministra pravosuđa, gradonačelnik je izbjegao imenovati pojedinca, ali je poslao jasnu poruku.

"Ne mogu ja sad govoriti nikome tko je odgovoran, nego svatko ima svoju dužnost da preuzme i odgovara i daje prisegu, a svi će se tu prepoznati", poručio je Dželalija.

Prijedlozi su već upućeni Vladi

Kao gradonačelnik koji dolazi iz redova HDZ-a, Dželalija je potvrdio da nije sjedio prekriženih ruku. Na pitanje je li razgovarao s ljudima u Vladi i predložio konkretne korake za prevenciju ovakvih tragedija, odgovorio je potvrdno.

"Dali smo prijedloge i komunicirali smo, bili smo pozvani od strane premijera i ministara. Apsolutno smo s terena dali podršku da se ide u nove zakonske izmjene koje su nužne", rekao je gradonačelnik. Dodao je kako je i masovno okupljanje u Drnišu snažan apel da se te izmjene provedu što prije i da se za ovakva djela uvedu znatno strože kazne, uključujući doživotni zatvor i trajno praćenje počinitelja nakon izlaska na slobodu.

DrnišUbojstvoKristijan AleksićTomislav DželalijaLuka Milovac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike