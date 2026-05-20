U Ameriku stigla najvatrenija zastava na svijetu! Evo što za Mundijal spremaju hrvatski navijači

150 METARA DUGE 'KOCKICE' /

Ona je najprepoznatljiviji hrvatski navijački rekvizit, prošla je brojna europska i svjetska prvenstva. Šila se, krpala nebrojeno puta, a sada je najduža i najveća hrvatska zastava spremna za Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi.

Duga je 150 metara, a teška 90 kilograma i već je stigla u SAD gdje navijačko ludilo kreće 13. lipnja. Tada će se velika zastava zavijoriti u New Yorku.

Organizirana su i spremna navijačka okupljanja u sva tri grada gdje će igrati Hrvatska. U Philadelphiji će na zabavi u čast Vatrenih svirati samo hrvatska glazba. A što o pripremama za Mundijal kaže jedan od Vatrenih Toni Fruk doznajte u prilogu Maje Oštro Flis.