Na cestama mirno, ali vozači, pazite! Mnogi griješe oko svjetala i opreme, kazne paprene

Veliki petak tradicionalno označava početak blagdanskog putovanja za tisuće građana, no glavna točka za izlazak iz metropole, naplatna postaja Lučko, dočekala je vozače bez uobičajenih zastoja i kolona. Iako je situacija na prilazu autocesti bila iznenađujuće mirna, policija poziva na maksimalan oprez te podsjeća na važne promjene i obveze koje su i dalje na snazi.

Uoči najprometnijeg vikenda, Josip Džaja, pomoćnik načelnika II. postaje prometne policije Zagreb, ponovio je ključne savjete za sve koji kreću na put. „Naša upozorenja su ona klasična i uvijek ista. Oprezno, polako, na vrijeme krenuti“, poručio je Džaja.

Naglasio je kako se kašnjenje ili zastoj u koloni nikako ne bi smjeli nadoknađivati brzom i riskantnom vožnjom. „Ako se iz bilo kojeg razloga zapelo u gužvi ili kasnilo u kretanju, ne treba to pokušavati nadoknaditi nekakvom brzom vožnjom. Na put krenite odmorni, naravno, bez utjecaja ikakvih opojnih sredstava i polako“, dodao je.

Iako su se očekivale gužve na izlazu iz Zagreba, situacija na Lučkom i zagrebačkoj obilaznici bila je protočna tijekom cijelog petka. Prema riječima Džaje, i za policiju je to bilo svojevrsno iznenađenje.

„Danas nije bilo nikakvih problema u Zagrebu i široj okolici. Vjerojatno su ljudi, s obzirom na to da su školski praznici počeli tjedan dana ranije, krenuli malo ranije i tako izbjegli čekanje u zadnji čas. Time su izbjegnute veće gužve u ovome dijelu“, objasnio je Džaja.

Ipak, veći pritisak očekuje se na graničnim prijelazima, gdje su već zabilježena višesatna čekanja, poput Bajakova gdje je kolona bila duga oko sedam kilometara.

Svjetla nisu obavezna, ali zimska oprema jest

Policija je iskoristila priliku kako bi vozače upozorila na dvije važne zakonske odredbe čiji se rokovi preklapaju i mogu izazvati zabunu.

S prvim travnjem prestala je obveza korištenja dnevnih svjetala tijekom dana. Ipak, Džaja preporučuje da se svjetla ne gase. „Apsolutno, možda je i bolje, pogotovo u ovom prijelaznom razdoblju, da svjetla na vozilu budu i dalje upaljena“, savjetuje, dodajući kako većina novijih vozila ionako ima automatsko paljenje svjetala.

No, ono što je ključno jest da prestanak obveze za svjetla ne znači i prestanak obveze za zimsku opremu. „S prestankom obveze korištenja svjetala nije prestala obveza korištenja zimske opreme. Ona je obavezna do petnaestog travnja“, naglasio je Džaja. Posebno je upozorio vozače koji putuju kroz Liku ili gorske krajeve da se ne opuštaju, jer su snježne padaline u travnju i dalje moguće.

Iako je početak uskrsnog vikenda na cestama prema moru protekao relativno mirno, policija ostaje na terenu i kontrolira promet. Pravi izazovi očekuju se u subotu, nedjelju i ponedjeljak, kada će se promet odvijati u oba smjera, stoga je oprez i dalje nužan.