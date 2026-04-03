Velikogoričani dali svoj sud: Evo kako su im 'sjele' ribice koje je podijelio gradonačelnik

OKUS TRADICIJE /

Na Veliki petak se tradicionalno i u brojnim gradovima na kontinentu dijele riblja jela. U Popovači se ova tradicija njeguje već 27 godina, a svake godine podijele se tisuće porcija. Oko 1200 porcija podijeljeno je i u Velikoj Gorici, gdje su se okupili brojni građani i vjernici koji na Veliki petak poste i tako se pripremaju za najveći kršćanski blagdan. S njima je bila i reporterka RTL-a Danas koja je razgovarala s gradonačelnikom Velike Gorice Krešimirom Ačkarom

"Tradicionalno već na Veliki petak provodimo jutro sa sugrađanima i dijelimo ribice. Pripremimo nešto više od 1000 porcija, ovoga puta čak 1200. Koliki je odaziv danas, vjerujemo da ćemo iduće godine ići i na 1500", kazao je Ačkar, koji je objasnio kako je ovo dugogodišnja tradicija koju će nastaviti.

A kakve su ribice, naša ekipa provjerila je s građanima koji su ih probali, koji su otkrili koliko im znači ova tradicija