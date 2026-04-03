Navala za domaćim jajima! Bit će 'veselo' ako se prognoze ostvare: 'Tko će to plaćati?!'

Broj narudžbi posljednjih dana obara rekorde. Uskrs se bliži, a potražnja za jajima naglo raste.

"Situacija je generalno loša jer mi uvozimo jako puno jaja, što iz Italije, što iz Njemačke, Poljske, tako da Hrvatsko tržište uopće nema dovoljne količine", rekao je Stipe Štavlić, proizvođač jaja.

Njegovih 280 koka dnevno snese oko 150 jaja. Da ih ima i više, kaže, sve bi prodao.

Navala na zagrebačkim tržnicama

Za jajima se traga i na zagrebačkim tržnicama, mnogi su kupnju ostavili za posljednji trenutak.

"Ima jedan problem, što su svi čekali zadnji dan. Zadnji dan i traže po 100- 50 jaja. A jaja nema dovoljno, domaćih. Uvoznih ima koliko god želite", rekao je Mirsad, prodavač na tržnici.

Na zagrebačkim tržnicama jaja zasad ne nedostaje, no u RTL-ovu redakciju stižu fotografije praznih polica u trgovinama.

Kontaktirali smo trgovačke lance, koji pak odgovaraju da razloga za zabrinutost nema. Iz Kauflanda poručuju da osigurali veće količine jaja za Uskrs, a iz Konzuma da su dobro opskrbljeni iako na tržištu nedostaje nesilica.

Lani skočio uvoz jaja

U Hrvatskoj je prema podacima Državnog zavoda za statistiku 2024. proizvedeno gotovo 700 milijuna jaja, a 15 i pol milijuna smo uvezli. I to gotovo 6 milijuna iz Ukrajine, milijun i 600 tisuća iz Poljske i milijun i 300 tisuća iz Njemačke.

Lani je uvoz skočio na gotovo 22 tisuće jaja. Ne raste samo uvoz, stručnjaci upozoravaju da bi mogle rasti i cijene.

Poskupljenje jaja

"Neće dugo moći izdržati ova kalkulacija sa negativnim troškovima, pogotovo energenata. Morate znati da je transport jako uključen u ovoj djelatnosti. Tako da će to svakako utjecati na cijenu", upozorio je Zlatko Janječić, profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Janječić dodaje da je gornja granica cijene jaja koju očekuje najviše 3,50 eura.

Već sada cijena jaja se kreće od 1, 50 do čak 5 eura za 10 jaja iz slobodnog uzgoja.

"Meni je cijena uvijek ista, kad smo prešli na eure sam stavio eure i to je to. Trenutno je 5 eura 10 komada", rekao je proizvođač jaja Štavlić i dodao da će biti potrebe mijenjati cijene s obzirom na situaciju.

"Ali ne znam tko će to plaćati", upozorava Štavlić.

Skupa jaja već sad plaćaju građani, a uz najvišu inflaciju u eurozoni, čini se da neće poskupjeti samo simbol uskrsnog stola.