Vjernici ispunili zagrebačku katedralu na Veliki četvrtak: 'Izgleda mi još svjetlija nego prije potresa'

Zidovi zagrebačke katedrale jesu hladni, ali se u njoj osjeća toplina i zajedništvo, pogotovo u trenutcima kao kada se danas održavala misa Večere Gospodnje i pranja nogu.

Katedrala je puna, stigao je velik broj vjernika. Unatoč hladnoći, jutros je bilo mnoštvo svećenika i uglavnom starijih vjernika koji nisu imali radne obveze. No, u večernjim satima to se ipak promijenilo.

Također, Veliki četvrtak je ujedno i Dan svećenika, kojih je u Hrvatskoj nešto više od dvije tisuće.

O važnosti današnjeg i nadolazećeg blagdana, RTL Danas razgovarao je sa sestrom Valerijom Kovač, ujedno i profesoricom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Koliko su važni ovi dani pripreme uoči Uskrsa?

"Izišla sam iz katedrale kada je počelo euharistijsko slavlje, odnosno slavlje Večere Gospodnje, kojim zapravo započinje, u strogom smislu, Vazmeno trodnevlje - liturgijsko slavlje od tri dana - Veliki četvrtak, petak subota. To su zapravo najvažnija tri liturgijska dana u kršćanskom godišnjem slavlju, kada slavimo najvažnije otajstvo naše vjere, na čemu se temelji kršćanstvo, a to je zapravo slavlje Kristove muke, smrti i uskrsnuća."

Katedrali je jako puna, koliko vam je drago zbog toga?

"Lijepo je vidjeti i ući kad je katedrala ovako puna svjetla, puna glazbe, puna ljudi. Izgleda mi još svjetlija nego prije potresa. Naravno, malo je i očišćena i obnovljena. I uistinu, katedrala inače ima jednu simboliku - ona je vjersko središte, duhovno središte jedne biskupijske zajednice vjernika, a ne samo prijestolje biskupa, ali i mjesto gdje se čitava zajednica u liturgijskom slavlju okuplja oko svoga biskupa. Za nas zagrebačka katedrala nije samo važna i nema duboku simboliku samo za Zagreb i Zagrebačku nadbiskupiju, nego i za čitavu crkvu Hrvata, i time što se zapravo u njoj nalazi grob našega blaženoga Alojzija Stepinca."

Koja je simbolika pranja nogu?

"To je jedna od simbolika euharistijskog slavlja na Veliki četvrtak. Zapravo je to simbolika i sjećanje na Isusovo pranje nogu dvanaestorice apostola i zapravo time Isus nagovješćuje već svoje služenje, svoje predanje preko apostola svim ljudima. Važno je naglasiti da je to bila gesta koju su tada, u ondašnjoj kulturi, vršili robovi. Tim je značajna simbolika jer znamo da mu se Petar protivio, da mu nije dao da mu pere noge njegov učitelj, zapravo pokazuje kolika je radikalno njegovo služenje i predanje na križu za spas ljudi."

Uskrs je najvažniji kršćanski blagdan, no brojni vjernici nekako daju prednost Božiću. Zašto je to tako?

"Božić nam je bliži. Božić ima više obiteljski štih. Riječ je o malom djetetu kojem se svi divimo, a zapravo vjerski gledano, u Božiću se zapravo ostvaruje ta najava dolaska Spasitelja. I Bog se utjelovio u malo dijete. I da nema Božića, ne bi, da tako kažem, bilo ni Uskrsa, tako da Božić je drugi po važnosti, ali najvažniji je Uskrs i bez Uskrsa zapravo stoji i pada naša kršćanska vjera. To je zapravo dovršetak Isusova otkupiteljskog djelovanja po njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Zašto je za nas sadržajno vjerski važno? Pa to je pokazatelj Božje pobjede nad zlom, nad smrću, da nemaju zadnju riječ. I to je isto nama obećanje Kristovim uskrsnućem i nama obećano da ćemo i mi jednom dobiti obećano uskrsnuće nakon smrti i vječni život s Bogom."