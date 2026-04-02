Slavlje u obnovljenoj katedrali: Nadbiskup Kutleša u molitvi okupio vjernike iz svih dijelova zemlje

VELIKI ČETVRTAK /

Veliki četvrtak označava početak svetog trodnevlja i kulminacije obreda Velikog tjedna. Nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misu posvete ulja sa svim svećenicima i biskupima zagrebačke nadbiskupije u katedrali.

Na misi posvete ulja u zagrebačkoj katedrali - u molitvi s nadbiskupom Kutlešom i kardinalom Josipom Bozanićem vjernici iz svih dijelova zemlja, ali i brojni turisti.

"Dolazi Uskrs pa znaš li ti čovječe što je to./ Bitno je da se pripremimo, ispovijed. Da sebe očistimo, ovo sve drugo je drugo", rekao je Zagrepčanin Marijan, dok je Tanja ispričala: "Idem na blagoslov ulja za zdravlje, proslavit ću u obitelji jer je obitelj na prvom mjestu. Bog i obitelji. Najvažnije mi je biti na misi, biti s Bogom". Više pogledajte u prilogu.