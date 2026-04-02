Psihijatar upozorava Hrvate na opasnu ovisnost: 'Završe na 40 tableta dnevno'

Gotovo da nema Hrvata da ga nešto ne boli! Njih čak 73 posto pije tablete protiv bolova najmanje jednom mjesečno, i na njih troše do 10 eura.

"Jednom mjesečno. Moram reći da sam i ja mazohist. Boli me nešto i ono idem roknut tabletu. Ali smatram da jesu dosta štetne i da dosta teško padaju na želudac", rekla je Paola Jurković.

Novo nacionalno istraživanje o boli, nazvano Indeks boli pokazalo je da više od četvrtine građana lijekove protiv bolova dozira prema vlastitoj procjeni. Svaki treći se vodi uputama s pakiranja, a njih 22 posto sluša preporuke liječnika.

'Boje se kad čitaju uputu o lijeku'

"Nagledamo se mi svega za recepturom u ljekarni svega. Često ljudi ne čitaju. Ima onih koji kažu da ne čitaju jer se boje kad čitaju uputu o lijeku", rekla je Marina Marušić Fojs, magistra farmacije i uputila savjet građanima.

"Dođite u ljekarnu, razgovarajte s nama. Popričajte i o ostaloj terapiji", kazala je Marušić Fojs.

Rekorder u uzimanju lijekova

O terapijama se priča i u ovom jedinom savjetovalištu u Hrvatskoj. Dobivaju upite iz cijele zemlje. Postoje četiri godine i imali su više od 10 000 konzultacija o lijekovima.

"Kroz razgovor nam je cilj za svaki od tih lijekova optimizirati terapiju, vidjeti je li on indiciran odnosno uzima li ga s razlogom. Je li siguran, ima li nekih nuspojava je li doza optimalna", rekao je Tomislav Kaurloto, magistar farmacije i djelatnik Farmakoterapijskog savjetovališta DZ Zagreb-Centar.

I već imaju rekordera.

"Znali smo susretati pacijente s 20-ak lijekova i dodataka prehrani. Rekorder je uzimao čak 46 farmaceutskih oblika, dakle lijekova i dodataka prehrani", otkrio je Kaurloto.

Ovisnosti o lijekovima

Psihijatar u KBC-u Sestre Milosrdnice, Zoran Zoričić, kaže da ga podaci ne iznenađuju.

"Ovisnost počinje u trenutku kad unatoč svijesti da određeno sredstvo nosi štetu ja s tim ne mogu prestati. Imamo ljude koji krenu s 1-2 tablete dnevnom a na kraju završe s 30-40 tableta. Dnevno, a na kraju završe po 30-40 tableta i onda ih je jako teško skidati s toga", rekao je Zoričić.

Bolovi zbog tehnologije

Prema istraživanju Hrvate najviše bole leđa. Tu bol osjeća čak 71 posto ispitanika, dok glavobolju ima 64 posto. Bol u mišićima osjeća 41 posto.

Četiri od deset građana osjeća bol povezanu s dugotrajnim korištenjem tehnologije barem jednom tjedno.

"Praktički što više provodite vremena za ekranom, a tu spadaju i ovi poslovi uključujući i moj koji su sjedilački dominantno gdje vama strada i lumbalni i cervikalni vratni dio kralježnice. I umjesto razgibavanja lakše je uzeti nekakvu tabletu", rekao je Zoričić.

U istraživanju stoji da na tretmane za bol najčešće troše između 11 i 50 eura mjesečno, a svaki treći Hrvat je iz financijskih razloga ostao bez terapije.