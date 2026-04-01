Gotovo polovica Hrvata osjeća bol koja ih ometa: Stručnjakinja objasnila o čemu se radi

Gotovo polovica Hrvata osjeća bol koja ih ometa u svakodnevnim aktivnostima barem jednom tjedno. Pokazalo je to istraživanje nazvano "Indeks boli" koje je provela agencija Ipsos.

Gotovo trećina građana uzima lijekove za bolove na tjednoj razini.

O svemu tome razgovarali smo s magistrom farmacije, Marinom Marušić Fojs.

Koliko često građani dolaze kod vas po lijekove protiv bolova?

Jako često. Jedan dio je lijekovi na recept, ali ima ih i jako puno koji kupuju i traže bezreceptne lijekove protiv bolova.

Najčešće su koji bolovi u pitanju?

Vrlo često ispadnu oni kronični bolovi - glavobolja, bol u leđima ili negdje drugdje u lokomotornom sustavu, ali onda imamo i raznorazne ozljede ili recimo viroze i taj dio analgetika.

Iznenađuje li vas podatak da 28 posto građana uopće ne čita uputu o lijeku, nego uzima lijekove protiv bolova na svoju ruku?

Nažalost, moram reći da me ne iznenađuje. Puno ih ne čita, ali dobar dio pita nas za savjet i onda tome vjeruju i ne čitaju dalje.

Koji to najčešće savjeti budu?

Naši najčešći savjetu budu vezani za ono što ljudi sami ne znaju i ne znaju da ne znaju. Dakle, prepoznati neke interakcije, isključiti skupine kojima nije prikladan određeni analgetik, npr. trudnice, mala djeca ili slično. Ili, ako imaju neke druge lijekove ili bolesti, onda im znamo preporučiti koji pravi analgetik je baš za njih.

Postoje li neki analgetici koji se ne smiju uzimati zajedno, odnosno da su kontradiktorni jedan drugomu?

Naravno i ne samo da imaju koji se ne smiju zajedno, nego koji imaju npr. od različitih proizvođača istog sastava, a ljudi moraju biti svjesni koji je to sastav, da se ne poduplaju doze.

Koji bi bio Vaš savjet za sve one koji uzimaju lijekove protiv bolova, ali i općenito lijekove?

Dođite u ljekarnu i pričajte o njima, razgovarajte s nama jer mi smo tu da vam damo najdobronamjerniji savjet, da prepoznamo stvari kojih možda niste sami ni svjesni i da nađemo najbolju opciju i najsigurniju terapiju za vas.

Koliko je važno da u usputnom razgovoru kažu da uzimaju i neke druge lijekove?

To nam je jako važno. Mi pokušavamo pitanjima uvijek doći do tih informacija. Ljudi često ne smatraju da je nešto bitno, npr. neke vitamine ako uzimaju, a nekada su to upravo ključne informacije.