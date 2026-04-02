Donosimo koliko Hrvatska ima zaliha nafte! Lokacije gdje se skladište rezerve su tajne, ali...

Hrvatska je dužna formirati i održavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, a kako se određuju količine? Analizu donosi Damira Gregoret.

Zalihe su formirane na način da količina bude dostatna za osiguranje neovisnosti o uvozu za tri mjeseca.

Konkreno, prema podacima Agencije za uglikovodike Hrvatska ima gotovo 820 tisuća tona sirove nafte i naftnih derivata. Ta je količina formirana na temelju 93 dana prosječnog dnevnog neto uvoza u 2024.

Sada, kada je pušteno 35 tisuća tona dizela iz zaliha, zalihe naftnih derivata pale su na nešto iznad 770 tisuća tona. Odnosno, u broju dana za koliko imamo rezerve sada smo na nešto ispod 90.

Gdje se skladište rezerve?

Lokacije gdje se skladište rezerve su tajne, ali uobičajeno je da se čuvaju u JANAF-ovi terminalima, skladištima derivata u vlasništvu državnih ili ugovornih partnera, kao i u podzemnim i nadzemnim spremnicima koji zadovoljavaju sigurnosne standarde.

Činjenica je da vlastita proizvodnja sirovina nije dovoljna za građane i poduzetnike. Prema podacima mjerodavnih Agencija, na godinu proizvedemo oko 500 tisuća tona nafte - što je tek jedna šestina hrvatskih potreba. Zbog toga smo o uvozu jako ovisni.