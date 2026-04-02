Donosimo koliko Hrvatska ima zaliha nafte! Lokacije gdje se skladište rezerve su tajne, ali...
Zbog energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku Vlada na tržište pušta 35 tisuća tona dizela iz naftnih zaliha
Hrvatska je dužna formirati i održavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, a kako se određuju količine? Analizu donosi Damira Gregoret.
Zalihe su formirane na način da količina bude dostatna za osiguranje neovisnosti o uvozu za tri mjeseca.
Konkreno, prema podacima Agencije za uglikovodike Hrvatska ima gotovo 820 tisuća tona sirove nafte i naftnih derivata. Ta je količina formirana na temelju 93 dana prosječnog dnevnog neto uvoza u 2024.
Sada, kada je pušteno 35 tisuća tona dizela iz zaliha, zalihe naftnih derivata pale su na nešto iznad 770 tisuća tona. Odnosno, u broju dana za koliko imamo rezerve sada smo na nešto ispod 90.
Gdje se skladište rezerve?
Lokacije gdje se skladište rezerve su tajne, ali uobičajeno je da se čuvaju u JANAF-ovi terminalima, skladištima derivata u vlasništvu državnih ili ugovornih partnera, kao i u podzemnim i nadzemnim spremnicima koji zadovoljavaju sigurnosne standarde.
Činjenica je da vlastita proizvodnja sirovina nije dovoljna za građane i poduzetnike. Prema podacima mjerodavnih Agencija, na godinu proizvedemo oko 500 tisuća tona nafte - što je tek jedna šestina hrvatskih potreba. Zbog toga smo o uvozu jako ovisni.