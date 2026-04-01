Gorivo u Hrvatskoj 2 eura? Naftni konzultant: 'Cijene mogu biti puno više u jednom slučaju'

Zbog energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku Vlada na tržište pušta 35 tisuća tona dizela iz naftnih zaliha. Ministar gospodarstva poručuje: ne radi se o izvanrednoj mjeri ni situaciji, odluka se donosi u duhu solidarnosti. Vlada tvrdi da je opskrba stabilna i sigurna, a dokle će moći ograničavati cijene goriva?

"Hrvatska ima dovoljne zalihe naftnih derivata za preko 90 dana, a ovo je više čin solidarnosti prema drugima jer je Hrvatska preuzela obvezu i EU zajedno s članicama Međunarodne energetske agencije da pusti na tržište dodatne količine naftnih derivata da bi se ublažile posljedice prvenstveno visokih cijena. Dakle, nema nestašice nego su cijene visoke i na ovaj se način ublažavaju", kaže Jasminko Umićević, naftni konzultant.

Hoće li cijena goriva ići gore?

Cijene goriva Vlada će biti prisiljena ograničavati dok god traje sukob na Bliskom istoku.

Na pitanje kada će gorivo kod nas biti 2 eura ili više kao što je to u Njemačkoj ili Italiji, Umićević kaže da ne može reći, ali da se može dogoditi.

"Naravno da se može ako cijene budu više, ako se nastavi ovakav rast kakav gledamo, naravno da cijene mogu biti puno više - i preko 2", ističe Umićević.

Istodobno, Međunarodna energetska agencije izdala je preporuke za smanjenje putovanja, rad od kuće, ali i ograničenja za automobile. Savjeti su dobrodošli, odgovara ministar Šušnjar, ali i poručuje da vožnja par - nepar u Hrvatskoj nije opcija.