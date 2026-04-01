Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

DAVID PROTIV GOLIJATA /

Da, na Bliskom Istoku je rat. Da, rastu cijene svega. Da, u Hrvatskoj je najveća inflacija u eurozoni. Ali ovo je ipak jedna vesela i dirljiva priča, povijesna pobjeda Davida protiv Golijata.

"I am from Bosnia, take me to America" stih Dubioze Kolektiv odjekivao je jučer Bosnom i Hercegovinom, i prije i nakon jedne najvećih pobjeda u sportskoj povijesti te zemlje. BiH ide na Svjetsko prvenstvo u nogometu.

Na penale su pobijedili Talijane usred Zenice i zemlju bacili u trans. Nitko sinoć nije spavao, doček svojim herojima priredili su u tri sata ujutro na radni dan.

Ružno su im se uoči utakmice rugali Talijani da su im jadne svlačionice i tereni, ali zato danas Internet gori od šala na račun Talijana. Kojima je ovo treće svjetsko prvenstvo zaredom na koje ne idu. O danu koji Bih nikad neće zaboraviti pogledajte u prilogu