Artemis 2 večeras kreće put Mjeseca: Evo zašto je ova misija toliko važna

Nakon više od 50 godina, Amerikanci se vraćaju na Mjesec. Četveročlana posada u sklopu misije Artemis 2 u idućih deset dana obići će Mjesec i vratiti se na Zemlju, bez slijetanja na njegovu površinu. Misija predstavlja generalnu probu za povratak ljudi na Mjesec i početak nove ere istraživanja svemira.

Prvo putovanje na Mjesec nakon više od 50 godina koje bi se trebalo dogoditi večeras - 20 minuta nakon ponoći. "Letjelica je spremna. Sustav je spreman. Posada je spremna. Iza ovog leta stoji čitava kampanja koja uključuje buduća slijetanja, izgradnju lunarnih baza i nuklearni pogon za istraživanje dubokog svemira", rekao je Amit Kshatriya, zamjenik ravnatelja NASA-e.

Među četveročlanom posadom za Mjesec prvi put će naći Afroamerikanac, Kanađanin i jedna žena.