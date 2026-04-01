Cijela obala pod crvenim alarmom: Ovi prizori najbolje svjedoče silini vjetra

Gotovo cijela obala od jutros je u crvenom zbog olujnog vjetra, a treća marčana bura žestoko je udarila na područje Rijeke i Kvarnera.

O silini vjetra najbolje svjedoče prizori s Krčkog mosta gdje je vozač ignorirao zabranu za prvu i drugu skupinu vozila pa mu se oko 14.30 kamp prikolica prevrnula i ostala visjeti na ogradi. Ovdje je i zabilježen rekord, puhalo je 162 kilometra na sat, a jaka bura srušila je i naplatnu kućicu kod Kliničkog bolničkog centra na Sušaku, pri čemu nije bilo ozlijeđenih. Zatvoren je Paški most, a kako su u prekidu i trajektne linije, Pag je odsječen od kopna. Potpuno je zatvorena dionica autoceste od Svetog Roka do Posedarja.