Iskusni zadarski meteorolog otkrio što možemo očekivati u idućim danima

Na području Plitvica, Korenice i Udbine zadnji snijeg se nije ni otopio, a novi već počinje padati i to nošen jakom burom. Tijekom dana bura je jačala i s jedne i s druge strane Velebita i ponovno stvarala probleme u prometu. Mještani Podlapače na udbinskom području do kojih je za zadnje snježne mećave među zadnjima probijen put, spremni su za novi snijeg. Nije to neobično, kažu, ali ove godine zima je odlučila pokazati zube baš na samom kraju.

Iz Zadra, koji će od sutra biti pod crvenim meteoalarmom, javila se reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić.

"Dionica Sveti Rok – Posedarje potpuno je zatvorena za sve skupine vozila, kao i velebitska dionica državne ceste od Maslenice do Zatona Obrovačkog. To je uobičajena situacija kada je u pitanju olujna bura s orkanskim udarima. Danas je zadnji dan ožujka i svjedočimo trećoj, čuvenoj marčanskoj buri", izvijestila je reporterka, koja je o fenomenu triju marčanskih bura razgovarala s poznatim i iskusnim zadarskim meteorologom, Duškom Kraljevom.

Je li bilo godina kada je ovaj fenomen izostao? Jesu li uvijek tri ili ih zna biti više ili manje? Čini mi se da ih je proteklih godina znalo biti manje.

Da, današnja bura je treća u nizu. Prva je bila 16., druga 26., a danas, 31. ožujka, stigla je i treća. Tako su se ove godine uredno posložile tri marčanske bure. Do sredine mjeseca ih nije bilo, bilo je godina s manje, ali i s više bura. Poznati su oni dani 7., 17. i 27. u mjesecu – možda je tu u pitanju mistika zbroja broja sedam – no bura se, naravno, može javiti i u drugim danima. Bura je vjetar koji je obilježio cijeli Jadran.

Naše je područje doista specifično. Dok u zaleđu trenutno bilježimo orkanske udare, u Zadru gotovo da i ne puše.

To je taj poznati fenomen, "zadarska tišina", koji je prepoznat i u meteorološkoj literaturi. Iako je oko nas orkanska bura, u samom gradu se ne osjeti. Inače, na našem je području izmjerena i najjača bura u Hrvatskoj ikada. Bilo je to 21. prosinca 1998. godine, kada je brzina udara dosegla 250 kilometara na sat (oko 92 čvora). Sreća je što je to bio samo udar koji nije dugo trajao. Da je potrajalo, posljedice bi bile slične onima kod američkih orkana koji ruše sve pred sobom.

Što nas očekuje idućih dana? Je li s ovom burom gotovo? Ulazimo li u mirno proljeće ili nas bura očekuje i dalje?

Ovo je "škura" bura, nastala pod utjecajem ciklone i anticiklone. Sada će polako slabiti i donijeti razvedravanje, pa će postati "vedra" bura. Donijet će nam pravo proljetno vrijeme. Ulazimo u mjesec travanj, u pravo proljeće. Bura će pročistiti zrak, pročistiti naše glave i bit će nam ugodnije. Poslije bure je uvijek tako, pa će biti i sada.