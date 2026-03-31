EVO ŠTO JE PORUČIO /

Ovo se rijetko viđa! Na godišnjicu 'Krvavog Uskrsa' pripadnik ATJ Lučko zaprosio djevojku: Pogledajte reakciju

Prije 35 godina pala je prva žrtva Domovinskog rata. Na Plitvičkim jezerima obilježena je još jedna tužna godišnjica takozvanog "Krvavog Uskrsa". 

U akciji Plitvice dogodio se prvi otvoreni sukob srpskih pobunjenika i hrvatskih policajaca. U akciji vraćanja Plitvica pod hrvatsku kontrolu poginuo je 22-godišnji pripadnik Jedinice za posebne namjene MUP-a Rakitje Josip Jović

Pritom su još devetorica policajaca su ranjena. Obitelj, suborci i političari položili su jutros vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja Josipu Joviću.

A nakon obilježavanja obljetnice moment koji se rijetko viđa u ovakvim situacijama, pogotovo među specijalcima. Pripadnik antiterorističke jedinice Lučko, koji je s nekoliko kolega upravo primljen u elitnu jedinicu, iznenadio je svoju djevojku i kleknuo. Romantični moment prosidbe iznenadio je mnoge, a odabranica je pristala.

Foto: RTL Danas
U videu pogledajte što su poručili.

31.3.2026.
21:31
RTL Danas
Plitvička JezeraProsidbaAntiteroristička Jedinica LučkoKrvavi UskrsAtj LučkoPlitvice
