Dosad nepoznati detalji o Mlađanu: 'Nije mu žao što je ubio drota, trebao ih je više pokokati'

Višestruki osuđeni ubojica Srđan Mlađan ponovo se pojavio pred sudom, pred kojim su pročitani dosad nepoznati detalji, kako je oca tražio da objavi oglas u kojem traži osobe koje su spremne ubiti policajce.

Srđan Mlađan po drugi se put našao pred sudom. I ponovno pod visokim mjerama osiguranja. Tužiteljica Ivana Krnjak navodila je dokaze koje ima protiv njega.

Pročitala je razgovor jednog posjeta njegovih roditelja u zatvor: "Izjavljuje u više navrata da mu nije žao da je ubio drota te da je trebao više njih pokokati, samo da ga nisu uhvatili." Mlađan je to slušao bez reakcija.

Tražio oca da objavi oglas

Pa i dio u kojem je tužiteljica ispričala da je oca tražio da objavi oglas sadržaja - željan si prave moći, pokazat ću ti što je moć ako si dovoljno hladan i nemilosrdan. A kad netko nazove otac je, prema Srđanovim uputama, ovo trebao reći: "Kvalifikacijsko pitanje glasi - što bi radije bio? Policajac ili ubojica policajca? Ako odgovori na ovo drugo - ubojica, traži da ti da broj preko kojeg ćemo biti u kontaktu i ime."

Osuđeni višestruki ubojica sada je osumnjičen da je svog kuma Željka Bijelića poticao da otme i ubije ljude koji su ranije svjedočili protiv njega. Bijelić je u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak ispričao da Mlađan ima bilježnice u kojima opisuje kome i što će raditi kad izađe. Mlađan je to ranije negirao. "Prije dvije godine policija mi je oduzela dosta tih bilježnica. Tu su potvrde o tome. Međutim te bilježnice nisu nikakav dokazni prijedlog. Ja bih volio da mi se vrate natrag jer mi trebaju za moju obranu, da mi se preslikaju", zatražio je sutkinju danas Srđan Mlađan.

Kumu slao pismo i razglednicu - 'Šta se ne javljaš?'

Među dokazima su i pismo i razglednica koje je slao kumu. Tužiteljica je čitala: "Šta je, kume, šta se ne javljaš? Da ti nisu zaplijenili papir i olovku? Ništa me više ne čudi. Imao sam 10.1. pretres. I to kakav pretres. Uzeli su mi sav med. Sve filmove, skrivene i neskrivene. A najgore od svega što su mi uzele sve bilježnice, dnevnike, materijale što sam pisao za knjigu."

Nedugo nakon toga Mlađan se javio za riječ može li iznijeti prijedlog dokaza da se unese u spis, u vezi tog pisma. Sutkinja mu je odgovorila da će moći nakon što se sve podnese. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc objasnio je da među dokaze žele dati ranije prijave protiv Mlađana koje je DORH odbacio jer su bile lažne.

Prva dva ročišta bila su otvorena za javnost. Iduća tri sa svjedocima nisu. "Radi se o privatnim stvarima svjedoka i privatnima stvarima osoba koje su sudjelovale u prethodnim postupcima", ispričala je Ksenija Vidović Vincek, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu. Srđan Mlađan će pred sud ponovno za dva tjedna.