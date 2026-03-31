Srđan Mlađan okružen specijalcima s dugim cijevima: Pogledajte prizore iz sudnice

Na Županijskom sudu u Varaždinu za danas u 9 sati počeo je nastavak suđenja Srđanu Mlađanu (44). Optužnica je, podsjetimo, podignuta prošle godine nakon intervjua Mlađanovog kuma Željka Bjelića u RTL-ovom Dosjeu Jarak.

Danas će se pročitati dokumentacija na kojima se temelji optužnica vezano uz koju nije doneseno rješenje o isključenju javnosti.

Pismo Srđana Mlađana Željku Bjeliću i razglednica, uključeni su u dokaze.

Jednog od najozloglašenijih zločinaca u Hrvatskoj, koji u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, ovaj put se tereti za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Vjeruje se da je tijekom boravka u zatvoru od zatvorenika tražio da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega. "Sisački monstrum" u zatvoru je do 4. svibnja 2027. godine. Međutim, ako bude osuđen za nova kaznena djela, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.