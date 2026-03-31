FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SISAČKI MONSTRUM' /

Srđan Mlađan okružen specijalcima s dugim cijevima: Pogledajte prizore iz sudnice

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1 /20
VOYO logo

Na Županijskom sudu u Varaždinu za danas u 9 sati počeo je nastavak suđenja Srđanu Mlađanu (44). Optužnica je, podsjetimo, podignuta prošle godine nakon intervjua Mlađanovog kuma Željka Bjelića u RTL-ovom Dosjeu Jarak. 

Danas će se pročitati dokumentacija na kojima se temelji optužnica vezano uz koju nije doneseno rješenje o isključenju javnosti.

Pismo Srđana Mlađana Željku Bjeliću i razglednica, uključeni su u dokaze.

Jednog od najozloglašenijih zločinaca u Hrvatskoj, koji u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, ovaj put se tereti za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Vjeruje se da je tijekom boravka u zatvoru od zatvorenika tražio da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega. "Sisački monstrum" u zatvoru je do 4. svibnja 2027. godine. Međutim, ako bude osuđen za nova kaznena djela, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.

31.3.2026.
9:22
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
Srđan MlađanVaraždinSisakMonstrumDosje JarakAndrija Jarak
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija