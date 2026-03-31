Evo što je Srđan Mlađan zatražio u sudnici: 'To mi treba, molio bih da mi vratite'

'POLICIJA MI JE UZELA' /

Na županijskom sudu u Varaždinu počelo je drugo ročište u suđenju višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, koji kaznu izdržava u lepoglavskoj kaznionici.

Tužiteljstvo je navelo sve dokaze kojima terete Mlađana, među kojima su bilježnice u kojima je navodio svoje buduće žrtve, ali i emisije RTL-a Dosje Jarak, u kojima ga njegov kum, Željko Bijelić, izravno tereti za organiziranje ubojstava.

Zatražio da mu se vrate bilježnice

Mlađan je i sam tijekom ročišta htio priložiti nove dokaze, a sutkinja mu je rekla da će tijekom suđenja imati priliku za to. Nakon gotovo 29 godina provedenih iza rešetaka, Mlađan bi trebao izići na slobodu iduće godine. No, to bi mogla spriječiti novi suđenje. Mlađan je odbacio sve optužbe.

"Prije dvije godine policija mi je oduzela dosta tih bilježnica. Tu su potvrde o tome. Međutim te bilježnice nisu nikakav dokazni prijedlog. Ja bih volio da mi se vrate natrag jer mi trebaju za moju obranu, da mi se preslikaju", rekao je Mlađan.